Fremantle: Alessandro De Rita a capo del dipartimento Documentari

Alessandro De Rita ha coprodotto Ignoto1

Fremantle Italia annuncia la nomina di Alessandro De Rita come come coordinatore del dipartimento Documentari della società. De Rita, tra le altre cose, ha coprodotto con la BBC e Sky Italia Ignoto1, docuserie internazionale sul delitto di Yara Gambirasio. Alessandro De Rita coordinerà un dipartimento che negli ultimi anni ha realizzato, spesso insieme con Wildside e The Apartment (società del gruppo Fremantle), documentari di successo come Isis Tomorrow – The Lost Souls of Mosul di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi presentato alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e Mi Chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli, presentato alla Festa del cinema di Roma e vincitore proprio ieri del David di Donatello 2021. Tra pochi giorni sarà inoltre disponibile su Amazon Prime Video Veleno, docu-serie in cinque episodi prodotta per Fremantle da Ettore Paternò Del Toscano con la regia di Hugo Berkley.

Quello dei documentari è un settore su cui Fremantle sta investendo grandi risorse sia a livello internazionale che locale. È di pochi giorni fa, infatti, la nomina di Mandy Chang, attuale responsabile di Storyville e delle acquisizioni internazionali di documentari della BBC, come Global Head of Documentaries del gruppo.

(Nella foto Alessandro De Rita)