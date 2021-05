E sabato sera in prima serata va in onda Milano 2020

Fratelli d’Italia al tempo del Covid

Avvenire, pagina 26, di Massimo Iondini.

«Siamo chiamati a uno sforzo che dalla fine della guerra non ci era mai stato proposto prima». Sono parole del professor Alberto Zangrillo, primario della Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele. È lì che un anno fa, nelle terapie intensive in preda al Covid-19, le telecamere di Milano 2020 documentavano, in punta di piedi e con sacrale rispetto, le corse di medici e di infermieri tra i letti dei malati. Ed è lì che vita e morte si intrecciavano, tra chi riconquistava il proprio fiato e chi lo sentiva scemare per sempre. Nessuno conosceva questo nuovo coronavirus, nemico subdolo e invisibile che dalla lontana Cina all’inizio del 2020 era per noi soltanto un vago e inverosimile catastrofico scenario. Quelle immagini sono però presto diventate la nostra quotidianità. Quelle immagini di strade e città vuote, di ambulanze, di agenti che pattugliano, di blindate case di riposo, di tristi motorizzati cortei funebri, di corsie d’ospedale, inquietanti monitor e maschere di ossigeno sono divenute ancor documento e memoria storica.

Tocca a Rete4 la responsabilità e la missione di “sfidare” il grande pubblico con la coraggiosa e meritoria messa in onda, sabato 8 maggio in prima serata alle 21.20, del docufilm sui primi giorni del Covid Milano 2020 (prodotto da Magnitudo Film). Dove il capoluogo lombardo racchiude e incarna un intero Paese. A Milano la cronaca è stata catturata in diretta per 70 giorni, dal 23 febbraio al 4 maggio dell’anno scorso. I primi giorni di diffusione esponenziale del virus, visto attraverso le affollate corsie di due grandi ospedali milanesi (San Raffaele e Policlinico), la redazione di un quotidiano nazionale, (Avvenire, media partner del film assieme alla Fondazione Ente dello Spettacolo), i reparti del comando provinciale dei Carabinieri di Milano e del nucleo elicotteri Orio al Serio, il volontariato di Emergency e della Casa della Carità.

(Nella foto Milano)