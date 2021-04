Voglio un ragazzo, anzi datemene cinque

Nudi, sposati, a cena o a domicilio, le vie dell’amore sono finite in tv

La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino.

Innamorarsi per vie tradizionali è diventato così difficile? Se persino Sharon Stone si iscrive a un sito per scovare l’anima gemella, allora qualcosa è veramente cambiato, e il Covid ha solo potenziato la tendenza. Conseguenza ne sono i dating show che spuntano su ogni rete, pronti a colmare le mancanze dei giovanissimi e le paure degli anziani. Non bastasse, fungono da soddisfazione al voyeurismo casalingo di quanti in tv vedono realizzarsi il sogno del «vissero felici e contenti». La controindicazione è che a partecipare spesso sono influencer e modelle, che più che l’amore cercano facile visibilità.

Dunque, sulla scorta dell’indimenticato Stranamore sono arrivati Uomini e donne, celebrato dating di Canale5, Il contadino cerca moglie e Primo appuntamento su Real Time in cui ci si incontra a cena e tra un bicchiere di vino e un manicaretto si scopre se si è fatti gli uni per l’altra. Sempre su Real Time ecco Take me out. E qui sono trenta le ragazze che cercano l’uomo ideale.

In A letto col nemico su Fox Life due sconosciuti e diversissimi tra loro, macellaio e vegana, pantofolaio e sportiva, vengono costretti alla convivenza chiusi in uno spazio angusto. O s’ammazzano o s’innamorano. Matrimonio a prima vista su Sky Uno e Tv8 celebra le nozze tra due sconosciuti scelti in base a studi di compatibilità. S’incontrano all’altare e dopo un mese potranno decidere se divorziare oppure no. Su Discovery ci si spoglia in Undressed, sconosciuti pronti a mettersi nel letto dove per 30 minuti cercheranno di conoscersi. E ci si spoglia anche in Naked Attraction, condotto dalla Iena Nina Palmieri.

5 ragazzi per me

E adesso ecco che arriva il nuovo dating rivelazione, 5 ragazzi per me, prodotto da Fremantle, Il programma è la versione italiana di Five Guys a Week, trasmesso nel 2020 su Channel 4, un vero successone inglese, il dating più visto dell’anno sul web, uno show da record che ha raccolto consensi soprattutto sul pubblico sotto i 34 anni. Andrà in onda su Sky e Now, dal 22 aprile. Protagonista è una donna single che cerca l’anima gemella e che accoglierà nella sua casa cinque ragazzi scelti per supposta compatibilità. Si conosceranno nella vita quotidiana, dalla colazione alla colazione successiva per far valere le loro caratteristiche, le stesse che la donna ha indicato fra le sue priorità. Con il passare delle ore si procederà all’eliminazione graduale per giungere alla scelta finale.

Interverranno, all’occorrenza, personaggi legati agli affetti della protagonista, pronti a consigliarla. Un docu-dating che entra nelle abitazioni delle donne pronte a mettersi in gioco; un’aggiunta di familiarità al racconto che si avvale di un montaggio serrato con un ritmo sostenuto da serie tv. Cos’ha di differente dagli altri dating? «La componente del docu e del reality – risponde Eliana Guerra, di Fremantle – nel chiuso dell’appartamento veramente vissuto, con gli arredi e la vita della padrona di casa, si creano storie raccontate. Certo che si parla anche di Covid, esce fuori in modo naturale, soprattutto si nota l’euforia di ritrovarsi nella fisicità, nello stare insieme per una parvenza di normalità».

(Nella foto Five Guys a Week)