Stasera sul Nove uno speciale sui vaccini. Condotto da chi? Andrea Scanzi

Il Fatto Quotidiano, pagina 13.

Torna stasera sul Nove, come sempre in diretta alle 21.25, Accordi&Disaccordi: ospiti il senatore 5 Stelle e sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, e il giornalista Giampiero Mughini. Con i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi si parlerà di campagna vaccinale e delle possibili riaperture, su scala regionale o nazionale, dopo Pasqua, alla luce dello scontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. Non mancherà lo spazio di approfondimento politico con Marco Travaglio e le incursioni satiriche di Martina Dell’Ombra.

(Nella foto, da sinistra, Andrea Scanzi)