Selvaggia Lucarelli sbrana Maria Elena Boschi

Meb e la sindrome Meghan: un po’ Heidi, un po’ Lexotan

Il Fatto Quotidiano, pagina 1, di Selvaggia Lucarelli.

Se c’è una grande qualità che bisogna riconoscere a Renzi e ai suoi fedelissimi, è la profonda empatia col Paese. Questa capacità di comprendere le ferite dei cittadini, di prenderli per mano nei momenti duri, di nuotare nel loro stesso mare. Questo fine settimana, mentre Draghi ci diceva di tenere duro, Matteo si trovava al Gp del Bahrein e Maria Elena negli studi di Verissimo. Lui per evidenti ragioni lavorative (tra un pit stop e l’altro, i meccanici della McLaren hanno misurato la pressione del suo ego trovandolo pericolosamente oltre i 6 bar), lei per ragioni d’urgenza nazionale: la sua storia d’amore con Giulio Berruti. Una vita a dire “giudicatemi per il mio ruolo in politica”, e poi in piena pandemia ce la ritroviamo dalla Toffanin come una Belèn qualunque. Anzi, come una Meghan Markle qualunque, un po’ entusiasta perché ha trovato il principe e un po’ afflitta perché si sa, la gente è cattiva.

Va premesso che per reggere la visione dell’intervista senza cadere nella letargia del gatto anziano ho dovuto pensare a cose raccapriccianti, tipo Renzi vestito da arabo a bordo pista in Bahrein, l’autovettura che gli sfreccia accanto e la gonna che gli si alza fino al mento.

L’intervista a Verissimo

È stata una delle conversazioni più soporifere della storia della tv, roba che ho quasi pensato con nostalgia al momento monologo della biologa Barbara Gallavotti a diMartedì. L’intervista comincia con un già ficcante “Sono contenta di essere datté, ti seguo sempre daccasa!”, con la Toffanin che ha già lo sguardo raggiante di chi pensa “oggi una delle due ne uscirà come una fortunata aiutata da un potente e non sarò io”. E così sarà, in effetti. “Abbiamo fatto il tuo ritratto in una scheda”, annuncia la conduttrice a Maria Meghan Boschi.

Si inizia subito col suo ruolo istituzionale, ovvero la pagina Instagram, in cui la Boschi – dice la ficcante giornalista – cita Alda Merini: «Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire». Sì, quelle tipo: «Bin Salman è il mandante dell’omicidio Khashoggi», ecco perché si intende con Renzi. E poi, sempre nella puntuta scheda: «Ha la riservatezza femminile di una ragazza capace di reagire alla critiche». Giuro. E lei, riservata ragazza di 40 anni, ex ministro, ha sorriso. Mancava solo “fresca, spigliata, bella e anche brava, fa delle torte buonissime”. A quel punto, nella scheda c’è l’inversione a U: «Maria Elena ha proposto un nuovo modello di politica, lontano dagli stereotipi», che uno dice “vabbè, ora arriverà la parte in cui ci raccontano cose che non sappiamo, tipo che entrava alla Camera su una moto Guzzi sgasando”. Invece si passa a “quando si tratta di vita privata ancora una volta va per la sua strada e si innamora di chi? Di un uomo famoso, bello, desiderato: l’attore Giulio Berruti!”. Ma tu guarda che anticonformista, si poteva innamorare di un precario con la faccia da verme cilindrico e invece si è innamorata di un attore bello e famoso. Magari le piacciono pure i letti comodi e gli inverni miti.

(Nella foto Maria Elena Boschi)