Lady Gaga è Patrizia Reggiani nel caso Gucci

Il film sui Gucci, Lady Gaga diventa Patrizia Reggiani

Corriere della sera, pagina 26, di Massimo Arcidiacono.

Le prime scene sono state girate sabato pomeriggio a Gressoney-La-Trinité, Valle d’Aosta. Uno scenario imbiancato ideale per ricostruire la svizzera Saint-Moritz. La produzione di The House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott che ripercorre la vicenda di Patrizia Reggiani e del marito Maurizio Gucci con un cast stellare e misure di sicurezza da summit del G7, è entrata nel vivo con annesso tour de force. Il ciak è stato dato lungo la strada da Gressoney a Staffal, nel cuore del Monterosa, con una perfetta ricostruzione della frontiera italo-svizzera. Nella località dell’Engadina da sempre frequentata dal jet set la famiglia Gucci era di casa. È stata scelta villa Laubono, dimora di inizio Novecento (al momento in vendita), invece, per girare una delle altre due scene previste a Gressoney: qui ha fatto la sua comparsa sul set una Lady Gaga incredibilmente somigliante alla Reggiani, capelli scuri e colbacco di pelliccia bianco.

Tra le principali difficoltà per i tecnici di Cinecittà in trasferta quella di innevare alla perfezione, viste le temperature dei giorni scorsi. Oggi la mega produzione si sposta a Milano, dove sono previste riprese anche domani e dove dovrebbe essere all’opera il cast al completo: Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Adam Driver tra gli altri. La Paramount si è affidata alla romana Panorama Film che ha organizzato lo sbarco nel più stretto riserbo. Si sa che sono stati richiesti i permessi per girare in via Festa del Perdono (dove ha sede l’università Statale), in via Del Gesù e in via Santo Spirito cioè nel cuore del Quadrilatero della moda -, per concludere il 20 marzo in via Marina, poco distante dal palazzotto di corso Venezia dove il 27 marzo 1995 fu ucciso Maurizio Gucci.

(Nella foto Lady Gaga e Adam Driver)