Signore e signori, ecco a voi Tele Feltri

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il quotidiano “Libero” lancia la sua Tv sul web. Sarà la Fox italiana? Ecco come la presenta il direttore, Pietro Senaldi: «Si avvale del contributo della nostra forza giornalistica, ma anche di influencer, blogger, opinionisti e professionisti esterni. Grazie a questa ricchissima ed eterogenea squadra siamo in grado di allestire un palinsesto che si struttura su tre grandi fasce orarie».

Libero conquista un posto in tv

Libero, pagina 1, di Pietro Senaldi.

«Decidete voi cosa vedere e quando», è questo l’ambizioso obiettivo che si pone l’ultima creatura di casa Libero, la televisione digitale che ha debuttato ieri sul sito Liberoquotidiano.it. Abbiamo aperto sulla nostra pagina web una sezione ad hoc che trasmetterà ogni giorno video con rubriche, servizi e approfondimenti con un taglio originale e provocatorio, come nella migliore tradizione del quotidiano. È un progetto che la direzione ha voluto fortemente e del quale dobbiamo ringraziare il nostro fondatore, Vittorio Feltri, che ci ha dato la sua benedizione e non farà mancare il proprio contributo. La redazione ha sposato l’idea con immediatezza ed entusiasmo, vivendo la tv come un’occasione di accrescimento professionale, individuale e collettivo.

L’iniziativa parte sull’onda degli straordinari successi che sta avendo la nostra pagina web, magistralmente guidata da Andrea Tempestini che, giovanissimo, ha avviato più di dieci anni fa il sito con Claudio Brigliadori, che ancora è con lui. Liberoquotidiano.it ha chiuso il mese di gennaio abbattendo il muro dei sette milioni di pagine viste al giorno, con punte di dieci milioni, e spianando la strada a questa nostra nuova iniziativa, destinata a implementare la nostra informazione digitale, ma non a completarla, perché abbiamo in serbo altre sorprese. La nostra è una tv aperta alle più varie contaminazioni ed è forte di una galleria di personaggi che ci guideranno attraverso i temi della vita di tutti i giorni.

Il cast

Si avvale del contributo della nostra forza giornalistica ma anche di influencer, blogger, opinionisti e professionisti esterni. Grazie a questa ricchissima ed eterogenea squadra siamo in grado di allestire un palinsesto che si struttura su tre grandi fasce orarie. Al mattino ci concentreremo sulla persona, dal cibo fino al benessere fisico e alla famiglia. Ci sarà uno spazio per l’attrice e influencer Martina Ragozza, che con iPantellas è diventata una star del mondo social dedicato ai più piccoli. Abbiamo una carrellata di medici che possono dispensare consigli sulla salute, lo chef Alessandro Circiello e il nostro casalingo di Voghera, Attilio Barbieri, con le indicazioni per fare una spesa di qualità a prezzi ragionevoli.

(Nella foto Vittorio Feltri)