Come vanno i conti di Sky? Dipende

Sky recupera abbonati nell’ultimo trimestre

Italia Oggi, pagina 21.

Gli abbonati del gruppo Sky sono tornati a crescere nell’ultimo trimestre del 2020 in tutti i mercati in cui opera, ovvero in Regno Unito e Germania oltre che in Italia. Lo ha sottolineato la controllante Comcast che ieri ha presentato i risultati dello scorso anno con il periodo finale in recupero anche se più grazie alla banda larga negli Stati Uniti che al business televisivo. I clienti del gruppo Sky sono aumentati di 244 mila unità negli ultimi tre mesi dell’anno, arrivando a 23,9 milioni e riuscendo almeno in parte a recuperare le perdite che si erano avute nei mesi precedenti. Rispetto al 2019, infatti, il calo è di 56 mila abbonati.

Nonostante il recupero del quarto trimestre abbia riguardato anche la raccolta pubblicitaria (+3,9% a cambio costante), i ricavi complessivi annuali sono risultati in calo del 3,3% (-4,2% a cambio costante) per 18,6 miliardi di dollari (15,3 miliardi di euro). Questo, insieme con l’incremento dei costi, ha portato il margine operativo lordo a scendere di oltre il 37% a 1,95 miliardi di dollari (1,24 miliardi di euro). Come di consueto nessuno spaccato per la Penisola.

ItaliaOggi ha pubblicato gli ultimi dati ufficiali disponibili che parlavano di un calo dalla seconda metà del 2019 e della difficile situazione della prima parte del 2020, come per (quasi) tutte le aziende media. In ogni caso un certo recupero di abbonati nel quarto trimestre ha interessato anche la società italiana.

«Sky è tornato alla crescita dei clienti in tutti e tre i suoi mercati», ha detto Brian L. Roberts, chairman e chief executive officer di Comcast Corporation, «riportando i nostri clienti totali e il fatturato complessivo in Europa essenzialmente ai livelli del 2019». Parlando di tutti i business del gruppo ha poi aggiunto che «con i vaccini diffusi in tutto il mondo, siamo ottimisti sul fatto che le parti della nostra attività che erano state maggiormente colpite torneranno presto su un percorso di crescita».