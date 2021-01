Ascolti radio: Rtl 102.5 rimane in testa, Deejay diventa seconda

Quasi 34 milioni di italiani ascoltano la radio (ma sono un po in calo)

Il Giornale, pagina 31, di Paolo Giordano.

Infine arrivano i dati. Sono stati pubblicati quelli relativi agli ascolti delle radio italiane nel secondo semestre 2020. In sintesi, secondo RadioTer, gli ascoltatori medi giornalieri (sopra i 14 anni d’età) si attestano a circa 33,7 milioni (-3,4% rispetto all’omologo semestre dell’anno precedente) e circa 6,3 milioni nel quarto d’ora medio (-3,9%). In sostanza si tratta di dati giganteschi e di un’ennesima conferma che la radio rimane uno dei media più ascoltati, seguiti, influenti. Senza dubbio la flessione non preoccupante, ma comunque visibile, è stata innescata anche dal periodo del lockdown, che ha modificato le abitudini di tanti italiani e limitato gli spostamenti in auto sia nel breve che nel lungo tragitto. In poche parole, si è ascoltato la radio con una minore frequenza.

Ma non è stato soltanto il lockdown a determinare il calo. Molto probabilmente, almeno per alcuni osservatori, ha influito anche l’adeguamento dei palinsesti radiofonici alle presunte esigenze di un pubblico molto giovane. Si sono modificate non soltanto le programmazioni musicali (cosa inevitabile e giusta), ma anche i contenuti, sempre più vicini alla scansione dei social che a quella di un altro tipo di informazione/condivisione, con il risultato di allontanare forse una parte di ascoltatori più informati, senza attirare una conseguente percentuale di giovanissimi.

La classifica

In ogni caso, in testa si conferma Rtl 102,5 (calo del 4,3%), seguita da Radio Deejay (-3,7%) e Radio Italia Solomusicaitaliana (-3,4%) che scala una posizione salendo al terzo posto nella top five delle radio più ascoltate e nei 7 giorni è al secondo posto con 16.101.000 ascoltatori.

(Nell’immagine il logo di Rtl 102.5)