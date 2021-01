Casta Diva si butta sulla televisione con Massimo Righini

Casta Diva punta sulle produzioni televisive

Il Sole 24 Ore, pagina 15, di Francesco Prisco.

Che vi piaccia o meno, è l’era dello storytelling, l’epoca della serialità. Là fuori è tutto un grande racconto: te ne accorgi accendendo la Tv o facendo swipe-up con lo smartphone. Ma anche guardando le grandi manovre che si registrano sul mercato dell’entertainment. L’ultima in ordine di tempo riguarda Casta Diva Group, gruppo italiano leader nel comparto degli eventi: la società quotata su Aim Italia lancia Casta Diva Entertainment, la nuova linea di attività dedicata al mondo della televisione, collocata nella business unit Creative content production, all’interno di Casta Diva Pictures che già produceva per il cinema.

Il nuovo segmento di business è affidato al chief creative officer Massimo Righini, fino all’estate scorsa attivo in Banijay Italia. Si punta, insomma, alla creazione di nuovi format per la Tv e le piattaforme di streaming attive qui da noi, con un’attenzione particolare a reality e documentari, ma senza escludere possibili sbocchi nella fiction. Il pedigree di Righini, d’altra parte, parla chiaro: lunga esperienza come autore, curatore e creative producer, ha lavorato a 83 programmi diversi, adattando per l’Italia ben 18 format stranieri. Tra i suoi maggiori successi, le prime due edizioni de Il collegio per Rai2, Matrimonio a prima vista per Real Time, 7 year switch per Fox, La Talpa per Italia1, Bake off per Real Time, This Time Next Year per Discovery e Guess my age. Ha collaborato a creare decine di format originali come Singing in the car per SkyUno, Camionisti in trattoria, Turisti per Dmax e Cortesie per l’auto per Discovery, Me contro Te show per Disney e Celebration per Rai1.

(Nell’immagine il logo di Casta Diva Group)