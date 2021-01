Torna Sex and The City, per raccontare le cinquantenni

Sex and The City, ecco il ritorno ma senza la pantera Samantha

Il Messaggero, pagina 23, di Ilaria Ravarino.

Sex and the City, la serie culto di fine anni Novanta, sta per tornare. Dopo 94 episodi, sei stagioni televisive, una serie prequel (The Carrie Diaries) e due film omonimi nel 2004 e nel 2010, le ragazze disinibite di New York, «la città che non dorme mai», saranno nuovamente al centro di un progetto cucito addosso alle loro avventure sentimentali. Il titolo, annunciato ieri su Instagram dalla protagonista Sarah Jessica Parker, accompagnandolo con l’hashtag Sex and The City – prossimo capitolo, sarà And Just Like That (“E così”), e nel cast, secondo quanto comunicato dalla rete HBO, torneranno tutte le protagoniste tranne la “pantera” Samantha, interpretata da Kim Cattral (64).

Il prodotto

Serie culto trasmessa in Italia tra il 2000 e il 2004, Sex and The City fu il primo prodotto del piccolo schermo a raccontare, con ironia e leggerezza, il rapporto delle trentenni con il sesso: per anni vinse tutto quello che c’era da vincere (7 Emmy, 8 Golden Globes), diventando simbolo di un femminismo spensierato pre #metoo e imponendosi nell’immaginario di una generazione intera. «Come tutti, anche io adoravo quella serie – racconta Simona Ventura, 55 anni, nel 2000 volto di punta di Rai2 e allora moglie del calciatore Stefano Bettarini – fu colpa di Sex and The City se mi innamorai di New York, dove mi sono comprata una casa che oggi non ho più. Fu una serie importantissima, simbolo di emancipazione per tutte, con la storia di quattro ragazze figlie degli anni Ottanta che correvano dietro ai loro sogni, senza paura di essere giudicate se andavano a letto con uno o con l’altro. Anzi».

Composta da dieci episodi di mezz’ora, da girare la prossima primavera a New York perla piattaforma HBO Max, And Just Like That racconterà – a 11 anni di distanza dall’ultimo film – la storia dell’amicizia fra la bionda giornalista Carrie Bradshow, l’eccentrica rossa Miranda Hobbes e la moretta timorata Charlotte York, interpretate dalle stesse attrici degli anni Novanta: Parker (55), ormai attiva soprattutto come stilista, Chyntia Nixon (54), reduce da un’esperienza fallimentare in politica, e Kristin Davis (55), sparita dai radar da un paio d’anni.

