Flavio Insinna spara contro i cacciatori e i social stanno con lui

Insinna fa infuriare i cacciatori ma i social lo difendono

Corriere della sera, pagina 45, di Maria Volpe.

Flavio Insinna ancora al centro della scena. E questa volta con ovazioni social che lo sostengono. Il conduttore durante L’eredità su Rai1 ha detto che «è inutile starci a girare intorno, io sono assolutamente contro la caccia: la caccia non è uno sport». Battuta che non è piaciuta ai cacciatori. Così la Federcaccia ha scritto una lettera di protesta alla Rai, parlando di «commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti», chiedendo l’intervento della tv di Stato e avvisandola di aver dato «mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della Rete».

Massimo Buconi, presidente nazionale dl Federcaccia, ha invitato i suoi associati al boicottaggio del programma. La risposta sui social non si è fatta attendere e in pochissimo tempo l’hastag #iostoconflavioinsinna ha scalato le tendenze su Twitter. Centinaia i messaggi solidali nei confronti del conduttore. Uno su tutti quello dell’Enpa (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali): «Enpa sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani». Anche Rita Dalla Chiesa è scesa in campo a fianco del conduttore: «Ci denuncino tutti, allora. Siamo in tantissimi a pensarla da anni come Flavio. Solidarietà piena a lui».

