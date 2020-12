Le Iene raccontano l’anno del coronavirus

Il Giornale, pagina 24.

Stasera, martedì 29 dicembre, in prima serata su Italia1, lo speciale de Le Iene dal titolo Un anno di Covid, si apre con le immagini girate all’interno dell’area Covid della Fondazione Poliambulanza di Brescia, una delle più grandi efficienze sanitarie presenti sul nostro territorio. Dalle corsie di questo ospedale medici e pazienti commentano il Natale appena trascorso, tra distanze forzate e auguri pieni di speranza. Una puntata interamente dedicata alla Sanità del nostro Paese dove, in tre ore di trasmissione, si analizza cosa potrebbe aver funzionato e cosa no, di quello che è successo e di come è stato affrontato in quello che è stato indubbiamente un anno pieno di sofferenza.

L’inviato Gaetano Pecoraro, nello speciale di Riccardo Festinese, lo racconta così: «È il tentativo di tracciare una prima riga. Lo speciale è diviso in due parti: nella prima un racconto che va dal giorno 1 in cui si sono registrati i primi casi di coronavirus in Cina, a Whuan e nella seconda si cercherà di capire cosa non ha funzionato, facendo un affresco del nostro sistema sanitario».

(Nella foto Gaetano Pecoraro)