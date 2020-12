Ascolti Tv 27 dicembre analisi e ‘altre’: Cenerentola brilla, ma a fare il botto è Pompei ultima Scoperta che sveglia Rai2

Ascolti tv altre fasce e tv opzionali: Venier e Fialdini dominano al pomeriggio. Tra le native digitali free vince il natalizio Oliver Twist di Iris

Una serata speciale quella di ieri, domenica 27 dicembre 2020, arrivata dopo un venerdì natalizio ed un sabato di Santo Stefano in pieno lockdown. Vincente – in prima serata – è stata l’ammiraglia pubblica per la terza volta consecutiva. Ma a sorprendere favorevolmente – per una volta – è stata la reattività della seconda rete, che con il docufilm sulle ultime scoperte a Pompei ha fatto un risultato notevole, quasi da record per la rete.

Il docu-film ha mostrato per la prima volta al grande pubblico le immagini del Thermopolium appena tornato alla luce quasi intatto, di fatto una bottega di alimentari con smercio di street food con una iscrizione in cima: “Nicia sei un cacatore pervertito”. Il prodotto co-prodotto da Gedeon Programmes e dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con France Télévisions, RTBF Télévision belge, Unità Documentari EBU Coproduction Fund, ha appena vinto il premio come miglior progetto multi format al World Congress of Science and Factual Producers 2020.

In prima serata

Su Rai1 Cenerentola ha conseguito 5,162 milioni di spettatori con il 20,9% di share. Su Canale 5 l’ennesimo passaggio del film francese Quasi Amici ha avuto ben 3,521 milioni di spettatori con il 14,2% di share. Su Rai2 i docu e la ricognizione di Pompei – Ultima Scoperta ha riscosso ben 2,976 milioni di spettatori con l’11,4%.

Giù dal podio

Su Rete4 la pellicola drammatica Potere Assoluto ha totalizzato 1,186 milioni di spettatori con il 5,2% di share. Su Italia 1 l’one man show comico Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra ha convinto 1,071 milioni di spettatori con il 4,1% di share. Su Rai3 lo show Ricomincio da Raitre con Stefano Massini e Andrea Delogu a promuovere lo spettacolo ed il teatro in fermo da corona virus ha raccolto 792mila spettatori ed il 3,7%.

Su La7 il film cult Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, ha avuto 654mila spettatori ed il 2,5%.

Le altre fasce

In access. Su Rai 1 Soliti Ignoti 5,860 milioni e 21,6%; su Canale 5 Paperissima Sprint 4,120 milioni di spettatori e 15,2%. Su Italia1 CSI Miami 1,157 milioni di spettatori e 4,3%. Su Rete 4 Stasera Italia 1,258 milioni di spettatori e 4,7% e a 1,336 milioni e 4,9%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 4,174 milioni di spettatori e 18,9% e L’Eredità 5,686 milioni di spettatori e 23,5%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida 2,091 milioni di spettatori con il 9,5% di share e RiCaduta Libera 3,560 milioni di spettatori e 14,9%. Su Rai3 il TGR a 3,5 milioni e 14,2%.

In day time

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 11,2%, 15,3% e 25,1%; Paesi che Vai 19,6%. A Sua Immagine 17% e la Santa Messa 19,4%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 17,5%, Santa Messa 10%. A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 19,4% e Linea Verde 20,9%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8,8% e Melaverde 14,4% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3,421 milioni di spettatori e 17,9% nella prima parte e di 3,655 milioni e 20,2% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera a 3,366 milioni e 16.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 3,092 milioni di spettatori e 14,8%, Beautiful 2,338 milioni e 11,9%, My first Miracle 1,690milioni e 9,3%, Opera on Ice Speciale Edition 1,393 milioni e 7,1%. Su Rai3 Kilimangiaro 1,1 milioni e 6% e 1,8 milioni e 9%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 827mila spettatori e 7,1%. Su Canale 5 Bublè at the BBC 777mila e 7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 507mila spettatori e 3,7%. Le news delle 20.00. Tg1 a 6,775milioni e 26%; Tg5 a 5,019 milioni e 19,1%. TgLa7 a 1,1 milioni e 4,2%. Alle 13.30 Tg1 a 5,847milioni e 27,93%.

Le ‘Altre’ reti native digitali free in prima serata

Su Iris Oliver Twist 515mila e 2,14%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il Battesimo di Ampelio ha riscosso 492mila spettatori ed il 2%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi e poi 415mila e 1,6%. Su Nove la pellicola cult Fratelli d’Italia ha conseguito 342mila spettatori e l’1,4%. Su Rai4 Ragazzo invisibile 340mila e 1,3%. Su La5 Una mamma per amica 328mila e 1,26%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del docufilm di Rai2, Pompei)