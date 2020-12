Ascolti tv analisi 22 dicembre: Eduardo all’amatriciana fa il botto al sud e fra i giovani. Non cresce Berlinguer

De Filippo straccia Rowling. Su Rai1 Natale in casa Cupiello versione Sergio Castellitto distanzia il capitolo del maghetto su Canale5. Sul podio per ascolti sale la sconfitta dei bianconeri con la Viola.

Ascolti tv, target Cupiello secondo Studio Frasi: il Natale versione De Filippo va fortissimo in Campania (47,5%) e tra i 20-24 (33,2%)

“Te piace ’o presebbio?”. Con le musiche di Enzo Avitabile, la regia di Edoardo De Angelis, la solita strepitosa Marina Confalone e il bravo Sergio Castellitto nel ruolo chiave, su Rai1 l’immortale Natale in Casa Cupiello è andato benissimo (5,6 milioni ed il 23,9%). Banale e inevitabile ribadire come fosse insostenibile il confronto con Edoardo De Filippo, i numeri dei meter però dicono che l’interpretazione di Castellitto ha finito per dare al testo (universale) e al prodotto finale (molto buono) una chiave di lettura comunque gradita sul territorio d’elezione e adatta alla generazione dei millennials.

Target qualificanti

La promozione al progetto e a Castellitto arriva oltre che dai numeri complessivi anche dai dati a target: Cupiello – dicono le elaborazioni di Studio Frasi – è andato fortissimo al Sud (Campania 47,5%, Puglia 34,3%, Lazio 28,2, Sicilia 27,9%), pagando solo un poco dazio al Nord, soprattutto in Veneto (14,1%) e Lombardia (15,3%); interessante il seguito al top nella fascia di età 20-24 (33,2%), ma anche tra chi ha probabilmente visto l’interpretazione originale di Eduardo De Filippo in tv o a teatro (over 65 al 32,5%).

Con Harry Potter e i doni della morte, proponendo su Canale 5 un’atmosfera scura e magica per certi versi in tono con quelli del classico Eduardo, la saga di J.K. Rowling, si è fermata a 2 milioni di spettatori circa ed il 10,1%. Male, sotto la media di altri capitoli, ma quanto basta per staccare la partita di calcio sulla pay (Juventus-Fiorentina a ben 1,843 milioni e 7% su Sky con i bianconeri sconfitti in casa), Le Iene (a 1,695 milioni di spettatori e 9,3% di share, in media su Italia 1), la puntata speciale di Un’ora sola ti vorrei… per le feste su Rai2 (con Enrico Brignano a 1,5 milioni e 5,7% che ha fatto il suo dovere).

Non ha approfittato dell’assenza dei concorrenti Bianca Berlinguer. Senza Giovanni Floris e Mario Giordano in onda, con #Cartabianca che ha ospitato Franco Locatelli, Pierpaolo Sileri, Massimo Galli, Marco Travaglio, Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Andrea Ruggieri, Simonetta Agnello Hornby, Claudio Amendola, Maurizio Belpietro, Cristina Bowerman, Enrico Lucci, la terza rete ha portato a casa 1,178 milioni di spettatori ed il 5,3%, quattro decimali in più della puntata precedente. Sono arrivati in coda su Rete 4 l’evergreen Ufficiale e gentiluomo (940mila spettatori ed il 4,1%), mentre su La7 dopo il semiflop dell’ambizioso speciale di Lilli Gruber sugli Usa, ieri è arrivato quello di Enrico Mentana (Speciale TgLa7-Cosa è davvero Natale, con il cardinale Gianfranco Ravasi, a 517mila spettatori e il 2%).

Le altre partite di giornata. Bene Amadeus, boom Insinna, Clerici, Matano. Ok i contenitori Rai ma senza avversari live

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,458 milioni e 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,138 milioni di spettatori e 15,5%. Su Rai3 I Topi 952mila spettatori con il 3,8%, Un Posto al Sole 1,657 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi Miami 1 milione di spettatori con il 3,9%. Su La7 Otto e mezzo a 1,8833 milioni di spettatori e 7% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori e 4,8% di share e poi 1,1 milioni e 4,2%. Su Rai2 Tg2 Post, 962mila spettatori e il 3,6% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,682 milioni e 21,3% e 5,4 milioni e 25,9%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,082 milioni di spettatori e 12,6% e 3,3 milioni e 16,3%. Su Rai3 TGR 3,021 milioni di spettatori con il 13,7%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 11% e 17%; Storie Italiane al 17,8% e al 14,7%. Su Canale5 Planet al 9,7%, Terre estreme 7,7%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,8% Su Rai3 Agorà 8,9%, Mi Manda Rai3 5,3%. Su La7 Omnibus 3,3%, Coffee Break al 3,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 14,5% di share. Su Canale 5 Forum al 15%. Su Rai2 I fatti vostri 6,3% e 8,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,9%. Su Rai3 Elisir a 6,9%, Quante Storie 8%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,8%, nella prima parte e 1,4% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira a 4,9% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,8%; Paradiso delle Signore 17,6%. La vita in diretta 18%. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 17,9% di share, Uomini e donne 21,9%, Amici 18,3%, GFVIP al 17%, Innamorarsi a Natale 11,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3% e 2,7%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 12% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 7,6%. Su Rai2 Ci vediamo a cavallo 3%. Su Italia1 Amici 8,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,970 milioni e 24,9%; Tg5 a 4,688 milioni e 19,3%; TgLa7 1,363 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Natale in Casa Cupiello)