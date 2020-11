Gli italiani pagano volentieri per vedere la TV

Tv, l’Italia ha abbracciato la pay

Italia Oggi, pagina 21, Andrea Secchi.

Quote di mercato di Rai e Mediaset stabili, Sky primo, ma in arretramento, altri operatori in crescita. I grafici raccontano quello che sta accadendo nel settore televisivo italiano e ciò che accadrà nei prossimi due anni secondo le previsioni di ITMedia Consulting. Di fatto i temi di cui si parla in continuazione possono essere riassunti così, pur accettando che vi possa essere qualche scarto fra le stime e le quote reali: nel mercato si sono ormai affacciati attori, soprattutto grazie allo streaming, che sono destinati a crescere e a sottrarre clienti al maggiore operatore della pay tv tradizionale. Che però ha lavorato molto bene negli ultimi anni: da terzo operatore è riuscito ad arrivare al primo posto e nel 2020 ha raggiunto quasi il doppio di market share di Mediaset.

Adesso però si avvia un altro ciclo, ed è la media company di proprietà di Comcast che è destinata a subire gli effetti del cord cutting, del taglio degli abbonamenti tradizionali a favore di quelli meno costosi del subscription video on demand. L’effetto complessivo su Sky ci sarà, quanto è da vedere: l’operatore ha messo in campo strategie di aggregazione di servizi terzi e l’offerta della banda larga proprio per adeguarsi ai cambiamenti.

Mediaset senza più Premium

Mediaset, dal canto suo, ridotto il suo peso a causa delle chiusura di Premium e del calo di raccolta quest’anno, superata la crisi del Covid-19 si gioverà della crescita della pubblicità, ambito nel quale ha sempre la quota maggiore (oltre il 50%).

La Rai, i cui introiti sono legati soprattutto al canone, si manterrà sui soliti livelli. Entrambi però, non approfitteranno della crescita del mercato, che secondo ITMedia passerà dai 7,646 miliardi di euro di quest’anno (in perdita di quasi 400 milioni, con la raccolta a -13%) agli 8,5 miliardi del 2022 con un tasso medio annuale del 5% totale e la pubblicità a +6,3% all’anno. Quanto detto prima riguarda la divisione delle risorse ma già racconta di un cambiamento epocale che concerne la scelta di quello che si guarda in tv.