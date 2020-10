Mattino Cinque batte Unomattina 25 a 10

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: “Unomattina” non ha più l'oro in bocca. L'anno scorso, nelle prime sette settimane, ha battuto “Mattino Cinque” 35-0. Quest'anno, nello stesso periodo, “Mattino Cinque” ha battuto “Unomattina” 25-10. E secondo “Libero” è tutta colpa del cambio di conduzione.

La frittata di Frittella

Libero, pagina 20, di Gianluca Veneziani.

Unomattina non ha più l’oro in bocca. L’anno scorso ha battuto Mattino Cinque 35-0 nelle prime sette settimane. Quest’anno Mattino Cinque ha battuto Unomattina 25-10 nelle prime sette settimane. Basterebbe questo confronto a dare l’immagine plastica del tracollo dell’appuntamento mattutino di Rai1 e della crescita vertiginosa del programma concorrente di Canale5. Cosa è cambiato nel frattempo? È stata sostituita la coppia che conduce Unomattina: fino allo scorso giugno a guidare lo spazio di approfondimento al mattino della rete ammiraglia Rai c’erano Roberto Poletti e Valentina Bisti; quest’anno al loro posto sono subentrati Monica Giandotti e Marco Frittella. E il cambio non sembra per nulla essere stato un affare.

Confronto schiacciante

Nelle prime 35 puntate della scorsa stagione Unomattina otteneva una media del 17,13% con picchi al 19%, staccando di 4 punti il diretto concorrente su Canale5, fermo al 13,18%. Nelle prime 35 puntate di questa stagione Unomattina si ferma invece a una media del 16%, con uno share mai oltre il 17,5% e punte al ribasso del 14,6%. E una distanza con Mattino Cinque che si è annullata in termini di share (i due programmi, in media, sono quasi appaiati) e si è rovesciata a favore del programma di Canale5 in termini di spettatori. Si pensi che nelle ultime 20 puntate la prima parte di Mattino Cinque che si sovrappone come fascia oraria a Unomattina, ha battuto il concorrente di Rai1 18 volte come spettatori e 16 come share, superando spesso il milione di spettatori, mentre il programma di Frittella e Giandotti ha raggiunto solo una volta 900 mila persone davanti allo schermo.

L’ultima settimana, in particolare, è stata un calvario per Unomattina, bloccato in media al 15,6%. Ce n’è abbastanza per parlare di débâcle Unomattina e di Frittata di Frittella. Prima di analizzare le possibili ragioni che hanno portato al collo del programma, è interessante capire quelle che verosimilmente hanno portato al cambio di conduzione. Nella scorsa stagione Poletti, quest’anno inviato, ospite e autore de La vita in diretta guidata da Alberto Matano che sta ottenendo ottimi risultati, era stato bersagliato senza sosta da giornaloni quali Repubblica, accusato di essere «sovranista», «biografo di Salvini», quindi un giornalista tifoso, poco sereno e poco imparziale per poter condurre un programma sul servizio pubblico. I numeri, a fine stagione, gli avevano dato ragione con medie intorno al 17% e oltre un milione di spettatori tra inizio gennaio e fine giugno.

(Nella foto Unomattina)