Aldo Grasso rade al suolo “Tv Talk

Tv Talk, un’ottima formula per lanciare i programmi Rai

Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso.

Devo ricredermi, Tv Talk (Rai3, sabato, ore 15.10) è davvero un buon programma. Non è un programma di critica televisiva, ma credo non sia il suo intento. È una trasmissione concepita essenzialmente per promuovere i programmi Rai e, bisogna ammetterlo, questo compito lo svolge con grande perizia. Bravi! Ogni tanto parla bene anche della concorrenza ma solo per gettare, lo dico in senso benevolo, un po’ di fumo negli occhi.

Sabato, per esempio, ha sparato ad alzo zero contro il Grande Fratello in assenza di contraddittorio (è un suo diritto, per carità), ma dovendo poi parlare di Ballando con le stelle, i valenti analisti di Tv Talk hanno chiamato la conduttrice Milly Carlucci, che indisturbata ha potuto cantare le lodi della sua creatura. Bravi, proprio bravi quelli di Tv Talk. Hanno persino parlato di lavoro, di Next Generation, di conflitti sociali e per affrontare questi difficili argomenti hanno invitato Riccardo Iacona (Presadiretta, Rai3) e l’ottimo Max Giusti (Boss in incognito, Rai2). Grandi elogi alle inchieste di lacona, che ha ricambiato esaltando il programma di Rai2, parlando persino di «emozioni», di «verità», di «mondo vero».

La bocciatura

Se Tv Talk fosse un programma di critica – ma per nostra fortuna non lo è – si sarebbe premurato di spiegare che Boss in incognito appartiene alla categoria di quelle trasmissioni che vanno sotto nomi un po’ misteriosi tipo branded content o brand integration. Niente di illecito, sia chiaro, ma in parole povere sono programmi sponsorizzati, dove l’azienda fa sempre bella figura, dove il meccanismo narrativo è costruito in funzione di una promozione commerciale.

Ci sono aziende, protagoniste in passato del format, che usano nelle loro strutture il programma a circuito chiuso come pubblicità. Ma questo, giustamente, non deve interessare a Tv Talk, loro sono preparatissimi a promuovere la Rai, mica a fare il lavoro sporco.

(Nella foto Tv Talk)