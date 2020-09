Pupo chiede giustizia per Garko (di cui fa l’elogio)

Il vero volto dello show

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Pupo.

L’altra sera, al Grande Fratello VIP, l’attore Gabriel Garko è stato protagonista di un momento di televisione molto toccante, vero. Con il physique du rôle che si ritrova, eravamo abituati a vederlo sempre nei panni di personaggi forti, sicuri ed arroganti ma, l’altra sera, il Re si è “spogliato”. E cosi è uscita fuori la sua vera anima. L’anima buona, fragile, quasi indifesa di un ragazzo oramai cresciuto che deve fare i conti con se stesso e cercare in tutti i modi, ma faticosamente, di riparti re. E la storia di un sacco di ragazzi come lui che, per inseguire il successo, il denaro e la promessa di una vita agiata e piena di piaceri, a un certo punto decidono di vendere la loro anima al diavolo.

È la storia del Dottor Faust di Goethe e ancor prima delle Sirene di Ulisse e, più recentemente, la storia di Pinocchio e del Paese dei balocchi. Assodato che la vita di ognuno sia una gimkana ad ostacoli fatta di scelte e compromessi, bisogna riconoscere che alcuni percorsi sono più difficili ed insidiosi. Uno di questi è sicuramente lo scintillante e sfavillante mondo dello spettacolo. C’è da augurarsi che lo sfogo di Gabriel Garko serva da campanello di allarme per tutti quei ragazzi che ambiscono a diventare facilmente e velocemente ricchi e famosi. Che capiscano che l’unico percorso possibile e duraturo, è solo quello dello studio e del sacrificio. Ma soprattutto speriamo che gli aguzzini – solo velatamente citati – vengano presto smascherati e puniti.

(Nella foto Gabriel Garko)