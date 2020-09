Disconnessi on the road: il branded content itinerante di Italia 1 con la birra Corona

Disconnessi On The Road è il diario di viaggio che, nel corso di 5 appuntamenti settimanali al via mercoledì 23 settembre in seconda serata su Italia1, racconterà il tour in Italia di tre amici - Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi - alla ricerca di curiosità distanti dal caos urbano.

Disconnessi on the road è in onda dal 23 settembre ogni mercoledì in seconda serata su Italia 1 (in replica il lunedì sera dopo Tiki Taka).

Branded content Corona

Il programma è un branded content finanziato dalla marca di birra Corona, che promuove la sua immagine attraverso le tappe itineranti lontano dalla consuetudine cittadina. È quello che Paolo, Paola e Giulia faranno in ognuna delle 5 puntate della trasmissione: a bordo di un pulmino vintage, partiranno da Milano, Roma e Napoli alla scoperta di posti inconsueti, a poca distanza dai capoluoghi. Manco a dirlo, l’Italia è una terra ricca di località incantevoli e poco conosciute (lo dimostra anche la presenza di 55 siti Unesco nella Penisola). Paolo, Paola e Giulia le esploreranno assieme a ospiti a sorpresa incontrati lungo il percorso.

Le località attraversate

Dalla Val Trebbia alle Grotte di Rescia in Lombardia, e poi: le Cascate di Montegelato nel Lazio, le Grotte di Pertosa Auletta e Ascea Marina in Campania. Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi esprimeranno i loro desideri e sceglieranno queste come alcune delle mete della loro avventura e dei loro momenti di relax. Il viaggio continua sui social dei protagonisti e di Corona (Facebook: Corona Extra Italia), con backstage, anteprime, curiosità. Gli hashtag ufficiali sono #ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia e

#disconnessiontheroad.

