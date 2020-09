Nella casa del GF è entrato anche il Covid 19

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il contagiato sarebbe uno degli autori. Ma… the show must go on! E, infatti, il carrozzone è partito con le hit di Fausto Leali.

Il Grande Fratello nell’era Covid L’ombra del virus sulla Casa

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Barbara Berti

Lo spettro del Covid-19 aleggia sulla Casa del Grande Fratello Vip. Ma the show must go on. Nel ventennale del debutto italiano del “GF”, ieri su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e con Antonella Elia e Pupo, come opinionisti. Ma fino all’ultimo, a tenere i fan con il fiato sospeso è stata la notizia di un caso di positività all’interno della produzione del programma. «Si tratta di uno degli autori», le voci ufiiciale. Attivato il protocollo aziendale anti-contagio che ha permesso di individuare il caso e tracciare (e isolare) chi è entrato in contatto con lui. «Sicurezza e senso di responsabilità vengono prima di ogni esigenza televisiva» ricorda Signorini che fa il bis dopo l’edizione andata in onda da gennaio ad aprile, in piena pandemia. E se l’emergenza sanitaria lo aveva costretto a “rifugiarsi” negli studi di Cologno Monzese, la ripartenza è nel segno della (quasi) normalità tra gel e mascherine. Lo show è in diretta dal Palastudio di Cinecittà alla presenza del pubblico, seppur ridotto. Ma la platea digital è infinita sulle varie piattaforme, tra spazi e collegamenti quotidiani, a cui in questa edizione si aggiunge anche il Gf Vip party.