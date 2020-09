Harry e Meghan: produttori di documentari per Netflix

Produrranno film per Netflix, la nuova vita di Harry e Meghan

Il Messaggero, pagina 11, di Cristina Marconi

Harry e Meghan hanno firmato un contratto con Netflix: il duca e la duchessa di Sussex, a meno di un anno dalla loro clamorosa uscita dalla Royal Family, si occuperanno di produrre documentari, film, docu-serie, spettacoli e programmi per bambini per conto del colosso americano. Il tutto con una società di produzione che ancora non ha un nome – l’idea che possa contenere l’aggettivo “Royal” è totalmente fuori questione, come hanno messo ben in chiaro gli avvocati dei Windsor – ma che sarà impegnata a «creare contenuti che informino ma diano anche speranza», secondo quanto dichiarato in un comunicato. «Come neo-genitori, realizzare dei programmi per famiglie è importante anche per noi», hanno aggiunto. Massimo riserbo sull’entità del contratto, che durerà molti anni e che permetterà a Netflix di distribuire in esclusiva i prodotti ai suoi 193 milioni di abbonati in tutto il mondo, consentendo ai Sussex di «avere una forza senza precedenti per diffondere dei contenuti d’impatto che possano sbloccare un’azione». Una dichiarazione in linea con l’idea originaria, esposta a gennaio scorso, di avere un «ruolo progressista» sul piano mediatico internazionale.

(Nella foto Harry e Meghan)