Io e te: puntata sospesa per un presunto caso di Covid

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il programma condotto da Pierluigi Diaco oggi non andrà in onda per precauzione.

Un caso in redazione sospeso Io e te

Il Messaggero, pagina 3.

È stato sospeso, per il momento solo per la giornata di oggi (ancora non è stato deciso nulla per i prossimi giorni), il programma di Rai1 Io e Te (sostituito dalle 14 alle 15.40 da La Vita in diretta Estate). Secondo quanto si apprende da fonti Rai, sono in corso verifiche nello staff che realizza la trasmissione dopo che una persona è risultata positiva al Coronavirus e dunque è scattata la procedura di sospensione per verificare lo stato dei contagi ed evitare ulteriori diffusioni.

