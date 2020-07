Paola Di Bendetto: da settembre su Italia1, mentre studia recitazione

«Grazie Madre Natura, ma ora faccio da sola»

Panorama, pagina 86, di Annalia Venezia

Essere nata bella ha solo vantaggi?

È una carta da giocare. Una delle tante. Quando ho iniziato in tv, nessuno mi avrebbe preso in considerazione per altri ruoli. E così sono stata al gioco. Ma non posso fare Madre natura a vita.

Un ruolo che non le piace più?

È stata una palestra che non rinnego, ma ora devo andare avanti.

Che cosa pensa di fare?

Voglio studiare recitazione, dizione, fare un corso di ballo. Trovarmi pronta quando arriverà la mia occasione.

Chi stima in tv?

Maria De Filippi su tutte: una fuoriclasse, la dimostrazione che la professionalità va oltre la bellezza.

Come si vince un reality?

Non credevo sarebbe successo a me, altri concorrenti erano più famosi.

E vero che dopo pochi giorni la telecamera si dimentica?

Io non me ne sono mai dimenticata totalmente. Sono una professionista, ho percepito un cachet per questo e il pubblico si aspettava un certo tipo di comportamento. Ho sempre calibrato quello che usciva dalla mia bocca. A differenza di altri. Non do colpe, ma tutti sanno reggere la tensione. Più che Madre natura sembra una macchina da guerra. Ci provo, vado dritta alla meta, non avrò per sempre 25 anni.

Chi le ha dato il consiglio migliore?

Mio padre. «Ogni mattina guardati allo specchio. Se ti piaci stai andando bene». Nella vita e nel lavoro.

Ha mai ricevuto una proposta indecente?

Sembra strano ma no.

Si è mai sentita vittima di qualche ingiustizia?

Certo, non sa quante volte sono stata scavalcata da colleghe raccomandate. Ma io resisto, credo nella meritocrazia. È legata da due anni a una popstar italiana, Federico Rossi.

Lui che cosa le consiglia?

Dice che ho un potenziale enorme e che a volte mi sottovaluto. E invece devo credere più in me.

Come vi siete conosciuti?

Su Instagram. Ci siamo scritti.

Chi per primo?

Lui, ma non ho visto il suo messaggio, poi mesi dopo gli ho scritto io. Era appena uscita la canzone Moscow Mule, volevo fargli i complimenti. Da lì ci siamo fidanzati e sono già due anni che stiamo insieme.

(Nella foto Paola Di Benedetto)