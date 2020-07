Daytime Rai1 estate: Diaco il più visto, La vita in diretta crolla rispetto al 2019

Abbiamo analizzato gli ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 6 luglio, in relazione allo stesso periodo del 2019 per vedere cosa succede nella giornata dell’ammiraglia di viale Mazzini.

Io e te su Rai1 1,265 milioni di spettatori

È iniziata la settimana delle presentazioni dei palinsesti televisivi autunnali dei vari editori, quest’anno in ritardo causa coronavirus. E mentre si ragiona sulla nuova stagione tv, come sempre in estate la programmazione è un po’ scarica. Durante il giorno Canale5, come sempre, abdica in favore di repliche, serie tv non di primissima fascia e soap opera, mentre Rai1 continua ad andare in onda in diretta con le versioni estive dei titoli invernali e con qualche sperimentazione.

Analizziamo com’è partita questa stagione nel daytime di Rai1, in confronto con gli ascolti dell’anno scorso.

Mattina

Abbiamo messo a confronto una giornata della prima settimana di luglio 2019, il 9 in particolare, con gli ascolti di ieri lunedì 6 luglio 2020. La giornata dell’ammiraglia di viale Mazzini si apre come tutto l’anno con Uno Mattina, nella versione Estate diretta da Barbara Capponi e Alessandro Baracchini, che ieri ha registrato il 15,21% di share media con 699 mila spettatori. L’anno scorso lo stesso programma, condotto però da Roberto Poletti e Valentina Bisti, aveva fatto il 16,71% con 741 mila contatti.

A seguire ieri alle ore 10 il nuovo format C’è tempo per… con Anna Falchi e Beppe Covertini al 12,9% e 645 mila, mentre nel 2019 alle 10.30 andava in onda Tuttochiaro con il 14,25% e 704 mila. La mattinata ieri si è conclusa con il film Per un pugno di dollari al 9,2% e 971 mila telespettatori, mentre l’anno scorso con le repliche di Don Matteo 7 al 14,85% e 1 milione e 15,35% e 1,7 milioni.

Pomeriggio

Dopo il Tg1 delle ore 13 si riparte con le dirette e con Io e te condotto da Pierluigi Diaco, in questi giorni al centro di una polemica per aver difeso Lorella Cuccarini, che ieri ha raccolto il 9,9% e 1,265 milioni d’italiani collegati. Un anno fa Diaco aveva registrato il 10,92% di share media con 1,330 milioni, quindi ascolti stabili e programma più seguito del daytime di Rai1 del 2020. Già, perché quest’anno La vita in diretta Estate viaggia sul 13,4% e 1,214 milioni di contatti con la conduzione di Andrea Delogu e Marcello Masi, rispetto al 15,54% e 1,455 milioni del 2019 con Beppe Convertini e Lisa Marzoli.

È evidente che si tratta solo di una giornata campione e che il bilancio andrà fatto a fine stagione con la media, ma già questa è una tendenza che difficilmente verrà smentita.

Twitter@AndreaAAmato

(Nella foto Pierluigi Diaco in Io e te)