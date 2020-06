Mara, Romina e tanti saluti al COVID-19

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: furibonde polemiche per l’abbraccio tra la Venier e la Power a "Domenica in". Violate le regole di distanziamento. Con tanto di “chissene” in diretta Tv.

Abbraccio alla faccia del COVID-19. Mara consola Romina, bufera Rai

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Letizia Cini.

Una notizia buona e una cattiva per “zia Mara”. Partiamo dalla prima, che la conduttrice posta sui social: «Domenica In chiude con il botto di ascolti: 23% lo share della puntata del 28 giugno». La cattiva? «Bufera su Mara Venier per quanto accaduto nell’ultima puntata della stagione di Domenica In».

Veniamo ai fatti: la signora Venier, in epoca post Covid-19, ha abbracciato Romina Power in studio a poche ore dalla morte della sorella Taryn, violando di fatto il protocollo di sicurezza anti-Coronavirus della Rai. «Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare», ha esclamato commossa. Ma Riccardo Laganà, membro del CdA Rai, non l’ha presa benissimo, replicando su Twitter: «Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19. Quel “non me ne frega niente” è uno schiaffo, su Raiuno, alle leggi, a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile».

E la querelle non è finita

«Che insegnamento dà la prima rete del servizio pubblico in questo modo?». Questo l’assunto di partenza su cui si basa la richiesta da parte di Michele Anzaldi di sanzioni a Mara Venier, perché «con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus». «La sua battuta “non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci”, rivolta a Romina Power, ha rappresentato un episodio inqualificabile di deliberata sconfessione delle norme per il distanziamento, proprio sulla prima rete del servizio pubblico, peraltro nella puntata finale della stagione che ha fatto registrare ascolti molto alti», tuona.

(Nella foto l’abbraccio incriminato fra Mara Venier e Romina Power)