Con Alessandro Borghese torna la musica in cucina

Una ricetta scatena la passione

Il Tempo, pagina 22, di Aldo Costa.

Sul piccolo schermo la cucina è sempre più di moda, complice anche la clausura imposta dal virus. Arriva oggi su Sky e Now tv la sesta stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello chef – ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal – che negli anni ha riscosso un grande successo di pubblico con le sue oltre 1000 puntate e le centinaia di ricette proposte.

In un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, l’accento della trasmissione è posto sulla valorizzazione della cultura gastronomica italiana con piatti sani e gustosi, che nascono dall’estro creativo del vulcanico chef Alessandro Borghese e da quello dei diversi ospiti invitati a condividere con il pubblico la propria arte.

Gli amici coinvolti

Tra gli amici coinvolti ci sono i Maestri Pasticceri Luigi Biasetto e Andrea Tortora che proporranno rispettivamente i grandi classici della tradizione e i profumi del forno, il Maitre Chocolatier Davide Comaschi, il pizza-ricercatore Renato Bosco e l’esperto di cucina giapponese Enrico Schettino. Una delle novità è rappresentata dalle incursioni di un nuovo personaggio che strapperà più di un sorriso ai telespettatori, Chef Boy. In ogni puntata la versione cartoon di chef Borghese metterà il pubblico di fronte a un bivio culinario sulla ricetta in corso. Chef Boy, già protagonista all’interno del ristorante AB – Il lusso della semplicità, è pronto per il grande salto in Tv.

Nel viaggio attraverso l’heritage culturale del Belpaese il pubblico potrà trarre ispirazione per nuovi piatti, seguendo i filoni tematici proposti in questa sesta edizione. Le puntate incentrate sul «Rural glam» mostrano ad esempio ricette che raccontano identità, cultura e territorio, valorizzando le eccellenze locali accomunate da un gustoso file rouge: la semplicità.

(Nella foto Alessandro Borghese)