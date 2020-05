Gran colpo di Apple TV+: in esclusiva il kolossal di Tom Hanks

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la piattaforma ha pagato 70 milioni a Sony per anticipare l’uscita di “Greyhound" rispetto alle sale cinematografiche. Gli abbonati potranno vederlo a partire dal 12 giugno.

Greyhound, il kolossal in salotto Tom Hanks non va al cinema

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Giovanni Bogani.

Anche Tom Hanks si affida allo streaming: il suo film di guerra Greyhound debutterà in anteprima su Apple Tv+. Niente sale cinematografiche, dunque, ma un’uscita direttamente in digitale per uno dei film più attesi dell’anno, con l’attore due volte premio Oscar protagonista e anche sceneggiatore.

E il colpo grosso messo a segno dalla piattaforma di Apple, che pare abbia pagato, per avere il film nei suoi palinsesti, 70 milioni di dollari.

Greyhound sarebbe dovuto uscire nei cinema il terzo weekend di giugno, data importante per gli Stati Uniti perché coincide con la festa del papà. Ma la pandemia, e la conseguente rivoluzione di ogni schema, ha convinto la Sony ad un cambio radicale. E così, l’appuntamento con Greyhound è per il prossimo 12 giugno su Apple Tv+.

(Nella foto il logo Apple+)