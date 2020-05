L’altro virus, quello del terrorismo. Studiamo gli anni di Piombo

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: su History Channel va in onda ‘Italia ’70-10 anni di piombo’: in due ore il racconto di un passaggio storico che trasformò il Paese in un luogo di paura e di morte.

“Settanta” Incendiabili quegli anni

Avvenire Agorà 7, pagina 5, di Emanuela Genovese.

Più di 50 anni fa l’Italia aveva un altro volto. Il volto della lotta armata, dei poteri forti, dei movimenti violenti di estrema destra e di estrema sinistra, il volto degli anarchici. II volto di chi non amava il posto dove viveva, la società in cambiamento, le persone che governavano o che avrebbero potuto governare. History Channel, in esclusiva da questa sera (ore 21), presenta lo speciale Italia ’70 -10 anni di piombo, che il regista Omar Pesenti ha scritto insieme a Michele Danesi e Massimo Vavassori. Anche se il titolo evoca gli anni Settanta, si parte dal 1968, l’anno delle manifestazioni violente degli universitari, l’anno in cui si reclamavano principi fondamentali e rivoluzionari in nome però della fine della pace sociale e della fiducia nelle istituzioni democratiche. Un anno di passaggio che determinerà quello che, poi, sarà definito il periodo della strategia della tensione, iniziato già da quando il 19 novembre 1969, durante una manifestazione, viene colpito mortalmente il giovane poliziotto Antonio Annarumma.

Piazza Fontana

L’odio fomenta le menti dei reazionari e, dopo quasi un mese, cinque deflagrazioni scoppiano in tutta Italia il 12 dicembre 1969. L’unico ordigno che sarà letale è quello posizionato nella sede milanese della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana: 17 persone vengono uccise e 88 rimangono ferite. «Ci furono tre funerali pubblici in quel lungo mese che inizia il 21 novembre e termina il 21 dicembre», racconta Fortunato Zinni, uno dei sopravvissuti alla bomba di Piazza Fontana.

«Il primo fu quello del giovane poliziotto Antonio Annarumma. Il corteo passò sotto le finestre del mio ufficio: Ampelio Spadoni guidava una foltissima delegazione del Movimento Sociale e quel funerale, che di taciturno non aveva niente, è iniziato con i saluti fascisti ed è terminato in una caccia all’uomo di fronte al San Carlo». Il terzo fu quello dell’anarchico Giuseppe Pinelli, in cui la silenziosa celebrazione funebre si concluse con il canto Addio Lugano Bella, mentre il secondo, quello per le vittime di piazza Fontana, fu quello più silente e partecipato. In quell’Italia così divisa c’erano ancora centinaia di migliaia di persone che non si rassegnavano a quelle che furono, dopo la seconda guerra mondiale, le pagine più sanguinose della storia nazionale perché, negli anni, morirono 428 persone e ne furono ferite 2000.

«Durante i funerali delle vittime della strage di piazza Fontana – prosegue Zinni – i cittadini presenti sul sagrato del Duomo di Milano hanno impedito la proclamazione dello stato d’emergenza (che era l’obiettivo della parte politica che aveva pensato alla strage) e l’incredulità crescente di quella parte inquirente che considerava gli anarchici i mandanti ed esecutori della strage. Quel giorno in piazza Duomo non si manifestava, non si sentivano grida, non c’erano striscioni, simboli di partito o bandiere ma c’erano solo volti impietriti: la solidarietà di quella gente era così evidente, forte e palpabile a tal punto da commuovere. Quando le bare delle vittime furono portate fuori dalla Chiesa in quel silenzio, più roboante di mille bombe, tuonarono solo le parole dell’allora cardinale Giovanni Colombo che affermò: «Ancora una volta Caino ha ammazzato Abele».

(Nell’immagine Italia 70 10 anni di piombo)