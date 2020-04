Sky Sport: oddio, non ci fila più nessuno…

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: drammatico calo degli ascolti per Sky Sport 1 (-89% ad aprile), vendite dimezzate per i quotidiani sportivi. Senza il calcio (soprattutto) e con le altre discipline al palo, è crisi nera per i media specializzati.

Lo stop al calcio pesa sui canali tv e sui quotidiani sportivi

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudia Plazzotta.

Da quasi due mesi lo sport mondiale è fermo. Con enormi impatti sull’intera filiera, dalle televisioni alla stampa fino alle società di organizzazione degli eventi, i gruppi sportivi e tutto l’indotto. Basti pensare che solo il calcio di Serie A, in Italia, vale ricavi diretti annui di cinque miliardi di euro, cui sommare altri 12 miliardi di euro di ricavi dall’indotto.

Un buon metro oggettivo per toccare con mano gli effetti devastanti dello stop per emergenza Covid-19 lo si può avere valutando, ad esempio, gli ascolti dei canali sportivi o le vendite in edicola dei quotidiani sportivi. Il gruppo Sky, che ha proprio nello sport la sua killer application, ha visto in marzo un grande calo degli ascolti sui suoi canali sportivi.

Come rilevato da Auditel, in marzo, mese nel quale, peri primi dieci giorni, si è comunque andati avanti ancora in una sorta di normalità negli eventi sportivi, Sky Sport Uno ha perso il 56% degli ascolti nelle 24 ore rispetto al marzo 2019, il 58,6% in prime time e il 57% in seconda serata. Certo, venivano proposte le repliche di vecchie partite, gli speciali sulla Nazionale italiana campione del mondo 2006. Ma, nonostante la quarantena con le persone tutte a casa e un +40% di pubblico davanti alla televisione, i telespettatori hanno ovviamente abbandonato in massa i canali sportivi, riversandosi sulle news, l’attualità, i programmi della tv generalista. Le cose sono andate leggermente meglio per Sky Sport 24: il canale di informazione sportiva ha perso quasi il 29% del pubblico televisivo nelle 24 ore rispetto al marzo 2019, il 22% in prima serata e il 28% tra le 12 e le 15, fascia oraria di punta per gli ascolti di quel brand.

Il vero tracollo è però arrivato in aprile. Analizzando i dati Auditel dal 1° al 25 aprile, e confrontandoli con il periodo 3-27 aprile 2019, gli ascolti di Sky Sport Uno sono precipitati dell’89% nelle 24 ore e del 95% in prima serata. li canale di news sportive Sky Sport 24 è invece giù del 70% nelle 24 ore e del 65% in prima serata. Insomma, dati drammatici che da soli spiegano bene la situazione.