Aumenta l’intrattenimento nella tv italiana

Apa, nel 2019 in crescita la produzione di intrattenimento

ItaliaOggi, pagina 19.

La produzione di contenuti di intrattenimento in Italia è cresciuta nella stagione 2018/2019. In particolare II moltiplicarsi delle piattaforme e dei canali ha prodotto un aumento del 15% dei contenuti relativi all’area unscripted e dell’intrattenimento, tra generi più sfruttabili oltre il televisore, nei consumi che avvengono sui device digitali. Lo indica l’ultimo rapporto dell’Associazione produttori audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone. La produzione indipendente è cresciuta del 2% nelle ore prodotte rispetto all’ultima rilevazione. Si calcola che, per i produttori Indipendenti e l’indotto, il prodotto unscripted e di intrattenimento raggiunga un valore compreso fra i 310 e 340 min di euro (stime eMedia per Apa).

L’intrattenimento, si legge nel rapporto, ricopre inoltre un ruolo decisivo sul prime time e nelle orarie pregiate (1133% dei titoli è programmato in prima serata) e contribuisce in modo sostanziale alla popolarità delle singole reti, misurata in performance d’ascolto superiori alla media.

(Nella foto Giancarlo Leone)