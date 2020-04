Oggi in edicola: Feltri contro la 7, Belen contro la D’Urso, Covid19 contro Balivo

L’emergenza Covid-19 diventa una fiction di Raoul Bova

Italia Oggi, pagina 18, di Giorgio Ponziano.

Raoul Bova sarà autore e protagonista di 12 puntate dedicate ai volontari che si stanno prodigando nell’emergenza sanitaria. Sarà la prima fiction che affronterà il tema del Covid-19. Dice Bova: «Sono molto colpito dal duro lavoro che i volontari stanno svolgendo quotidianamente, anche a costo della loro vita, a favore di tutti i cittadini italiani. Sono i nostri eroi, sostenere in ogni modo possibile. Appena finito questo incubo, li racconterò in una serie tv». Si tratterà quasi del seguito della fiction Doc-Nelle tue mani, dedicata alla storia della Croce Rossa, in onda su Rai1, protagonista Luca Argentero, che ha ottenuto nella prima puntata 7,1 milioni (26,1%) di ascolto.

Vittorio Feltri scatenato contro La7. Il direttore di Libero ha espresso sui social il suo dissenso soprattutto su due programmi dell’emittente di Urbano Cairo, Piazzapulita condotto da Corrado Formigli e Tagadà guidato da Tiziana Pannella. Scrive Feltri: “Stimo e ammiro Urbano Cairo, un grande imprenditore, ma non capisco perchè abbia trasformato la sua televisione in una succersale del Pd, erede di Botteghe Oscure. Inguardabile (…). Fantastica la Pannella che invita tutti quelli che le danno ragione, ovviamente reggicoda della sinistra. Ubrano Cairo la vede la sua Tv? Soprattutto sa a chi l’ha affidata. Avanti popolo. Formigli invece invita Matteo Salvini ma invece di intervistarlo gli spara addosso senza dargli la possibilità di rispondere. Metodo democratico in usa a La7, ufficio stampa della sinistra più bieca.”

Caterina Balivo è tra le vittime televisive del coronavirus. Rai1 ha infatti deciso di sospendere il suo programma Vieni da me. Lei non si lamenta: “Ero molto provata da cose che mi sono successe in modo indiretto durante gli ultimi giorni di messa in onda. Cose che rimarranno private. Non era facile fare battute e ridere. Un giorno sono crollata, poi il programma ha chiuso. Va bene. Ora addirittura pranzo con mio marito tutti i giorni, cosa che non facevamo da tempo.”

Barbara D’Urso (Live, Canale5) recita insieme a Matteo Salvini l’Eterno riposo in suffragio delle vittime del virus e la polemica si accende sui social. Ma la conduttrice è entrata pura nel mirino di Belen Rodriguez: “Anche la “non bellezza” può fare spettacolo. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli Barbara D’Urso ad esempio, che sono un po’ circensi come tipologia. Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche”.

