La redazione di Tv Sorrisi e Canzoni colpita da un terribile lutto

Alex Adami era caporedattore centrale di Tv Sorrisi e Canzoni

Il direttore Andrea Amato e tutta la redazione di TvZoom si stringono in un abbraccio ai colleghi di Tv Sorrisi e Canzoni per la scomparsa dell’amato Alex Adami, giornalista appassionato, serio e leale, e persona di una cortesia e disponibilità fuori dal comune in questo ambiente.

Porgiamo le condoglianze alla moglie e ai figli per questa perdita prematura.

La Redazione