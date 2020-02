Paramount Network compie 4 anni e festeggia con tre giorni di programmazione speciale

Sabato 29 febbraio in prima serata su Paramount Network andrà in onda il film American Beauty.

Paramount Network – canale di intrattenimento di giovedì 27 febbraio compie quattro anni e festeggia con una programmazione speciale. Dal lancio del canale ad oggi, Paramount Network ha proposto 31.418 ore di programmazione, tra film e serie tv. – canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky,e festeggia con una programmazione speciale. Dal lancio del canale ad oggi, Paramount Network ha proposto 31.418 ore di programmazione, tra film e serie tv.

I generi proposti dal canale

Al primo posto spicca il genere comedy che il canale, in questi quattro anni, ha omaggiato con 390 titoli e 7.438 ore di programmazione. Seguono i film d’avventura e azione che hanno collezionato in tutto 2.140 ore di programmazione con 141 titoli. Sul podio anche il genere crime con 117 titoli e 6.750 ore di programmazione del genere. Non manca poi l’offerta per gli amanti del genere sentimentale, a cui il canale ha dedicato oltre 1.904 ore di programmazione con 98 titoli. I titoli che hanno raggiunto i numeri più elevati del periodo sono stati: Genitori in trappola (andato in onda il 3 gennaio in prima serata) con una share del 2.86% sul totale individui; Armageddon – Giudizio finale (nel prime time del 2 febbraio) con una share del 2.24% sui 4+ e del 3.74% 25-54 anni. Positivi i risultati che sta ottenendo la programmazione di prime time dedicata alla saga di Star Trek nel mese di febbraio: Star Trek – il futuro ha inizio (in onda nel prime time di domenica 9 febbraio) ha totalizzato l’1.62% di share sul totale individui e il 2.29% sui 25-54 anni, mentre Star Trek – Into Darkness (in onda in prima serata domenica 16 febbraio) ha raggiunto l’1.51% di share sui 4+ e il 2.36% sul target commerciale 25-54 anni.

Gli ultimi tre giorni di febbraio