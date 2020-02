Da Vikings a Riverdale: la lunga serialità si arricchisce a marzo

Dal 13 marzo su Netflix tornano gli adolescenti di Elite.

L’universo della serialità si arricchisce di nuovi titoli e attesi ritorni nel mese di marzo. Particolare non trascurabile, considerati i quasi arresti domiciliari a cui è costretta parte della popolazione italiana per un remake tutt’altro che auspicato della peste manzoniana (se non altro come atmosfera respirata in alcune città).

Da Riverdale a Vikings

Netflix è tra le piattaforme più attive. Il primo marzo sarà disponibile, nei Paesi in cui il servizio è attivo, la terza stagione di Riverdale. Si tratta di un bilanciamento narrativo di suggestioni mistery e teen drama. Stavolta il protagonista Archie è in carcere, mentre un criminale pericoloso è in libertà. La minaccia incarnata da Hiram Lodge si fa concreta. Faceva parte del cast della serie anche Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210, scomparso un anno fa. Lili Reinhart, sua co-star, ha condiviso su Twitter un suo sogno con protagonista l’attore: «Ho fatto un sogno la scorsa notte e ho visto Luke. L’ho abbracciato forte e ho pianto sulla sua spalla dicendogli quando ci manca», ha scritto la Reinhart. «Ripensandoci questa mattina, ho pensato che il suo spirito mi avesse fatto visita nel sonno, per farmi sapere che mi sorride anche dall’aldilà».

Il 5 marzo torna Vikings, giunto alla sesta e conclusiva stagione. Bjorn è uscito vittorioso dallo scontro fratricida con Ivar ed è diventato signore di Kattegat. Sarà messo a dura prova da decisioni di natura morale. La serie ha dato notorietà all’autore australiano quarantenne Travis Fimmel, che ha iniziato la sua carriera come modello per Calvin Klein, prima di dedicarsi totalmente alla recitazione. Atmosfere medievaleggianti, benché fantasy, anche per Lettera al re, disponibile dal 20 marzo. Si tratta di una serie di produzione olandese, che racconta le vicende del cavaliere Tiuri, giunto al termine del suo apprendistato da uomo d’arme. Il suo compito è consegnare una lettera al suo sovrano, intraprendendo un viaggio denso di pericoli, prima che un principe malvagio trami e prenda il sopravvento nel regno.