Giulia Busato, Masterchef 9: Chef Locatelli è un mondo di umanità

Uscire al Pressure Test su un piatto a base di spaghetti che sensazione lascia?

Al Pressure Test non si riesce veramente a fare uno spaghetto aglio e olio. La pressione che si viva, l’ansia di sapere che ti stai giocando tutto. Di solito mi agito per molto meno, figuriamoci quando so che in palio c’è la sopravvivenza all’interno del programma.

Masterchef come terapia?

La peggior nemica di me stessa sono io. A volte fatico a gestire l’emotività, mi sentivo una piccola fiammifferaia emersa dal nulla. Mi porto a casa tantissimo, non è retorico dire che Masterchef è la metafora della vita.

Chef Locatelli ha sempre creduto in lei.

Con lui ho vissuto un incontro incredibile di umanità. Ha visto qualcosa in me, ci ha creduto fino in fondo e si è messo in gioco al mio fianco. Una responsabilità non da poco, sentivo il peso di ricevere la stima di un professionista tanto importante. Non posso far altro che ringraziarlo di cuore.

Il rapporto con gli altri concorrenti?

La permanenza in un programma con altri concorrenti è un mondo fatto di affinità elettive più o meno riuscite, momenti di tensione, divertimento. Ho interagito con tutti senza vivere screzi. Forse con Maria Assunta ho fatto fatica a dialogare, una questione di pelle, ma senza particolari problemi.

Gabriele Gambini

(nella foto Giulia Busato)