Ascolti Tv sabato 15 febbraio vince C’è posta per te

PRIMA SERATA: Su Raiuno Una storia da cantare ha raggiunto il 14,6% di share e 2,8 milioni di spettatori, su Canale 5 C’è posta per te il 29,3% con 5,4 milioni di spettatori. Su Rai 2 NCIS al 6,9%, su Rai 3 Sapiens – un solo pianeta al 6,7%, su Italia 1 Cattivissimo me 2 al 5,3 %, su Rete 4 Non c’è due senza quattro al 4,1%, su La7 World Trade center all’1,9 %

PRESERALE: L’Eredità su Rai 1 al 25,3%, NCIS su Raidue al 3,6%, Avanti un altro su Canale 5 al 18,9%, CSI su Italia 1 al 2,8%, Tempesta D’Amore su Rete 4 al 4,6%.

ACCESS PRIME TIME:% I Soliti Ignoti su Raiuno al 21,7%, Le parole della settimana su Raitre al 6,7%, Striscia la notizia su Canale 5 al 18%, CSI su Italia 1 al 4,2%, Stasera Italia Weekend su Rete 4 al 4,9%, Otto e mezzo su La7 al 3,8%

SECONDA SERATA: Milleunlibro su Raiuno al 6,4%, Tg 2 Dossier su Raidue al 3,3%, Prima dell’alba su Raitre al 5,6%, A tu per tu con Mogol su Canale 5 al 20,3 %, Planet 51 su Italia 1 al 3,2%, I fichissimi su Rete 4 al 2,6%, Ogni maledetta domenica su La7 all’1,5 %.

