Sanremo: per Sisal Matchpoint resta in testa Elodie, Diodato e Tosca in lizza per il Premio Mia Martini

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti di Sisal Matchpoint continuano a indicare Elodie quale principale favorita. Con il suo pezzo Andromeda, Elodie si conferma al primo posto, a quota 5.00, ma viene raggiunta da Diodato, a 6.00.