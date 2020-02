Oggi in edicola: Nicola Savino spiega cos’è successo con Elisabetta Gregoraci

Nicola Savino: «Dirigere Sanremo? No, ma lo condurrei»

Il Messaggero, pagina 21, di Andrea Scarpa

In queste agitatissime settimane di vigilia sanremese anche Nicola Savino, 52 anni, non si è fatto mancare niente e si è messo – come Amadeus – nei guai (si fa per dire). Da conduttore dell’Altro Festival – in pratica il vecchio Dopofestival che quest’anno si vedrà solo su RaiPlay, e quindi solo sul web – pochi giorni fa è stato attaccato da Elisabetta Gregoraci, 40, che sul suo profilo Instagram ha scritto: «Savino mi ha esclusa all’ ultimo momento dalla co-conduzione del programma perché sono l’ex moglie di un uomo (Flavio Briatore, ndr) di destra». Guarito dall’influenza che l’ha messo fuori gioco quasi una settimana, Savino – a poche ore dalla partenza per Sanremo – risponde al telefono di casa per dire finalmente la sua.

Com’è andata con Elisabetta Gregoraci?

«In maniera semplicissima. Non ho mai pensato a lei e nessuno, né il direttore artistico né il direttore di rete, mi ha mai parlato di lei. A novembre Amadeus mi ha chiesto di fare l’Altro Festival, e io ho subito accettato. Io, lui e Fiorello siamo amici e questo Sanremo per noi, che siamo una specie di Rat Pack milanese (il gruppo di amici di Frank Sinatra negli anni 50 e 60, ndr), rappresenta il trionfo di Via Massena (la via di Radio Deejay a Milano, dove tutti e tre hanno lavorato agli inizi della carriera, ndr)».

E poi?

«Sono andato a Roma per parlare con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay, e costruire con lei il cast. Dopo il boom di Fiorello per il lancio della piattaforma, inarrivabile, abbiamo deciso di fare scelte laterali: Myss Keta opinionista, una giornalista imprevedibile come Fiamma Sanò, il suo collega Tommaso Labate, il direttore d’orchestra Vittorio Cosma, l’enciclopedico Eddy Anselmi, il comico Valerio Lundini e la band I Vazanikki, i Gemelli di Guidonia. Dopo le feste di Natale, però, ho ricevuto la telefonata di un nostro amico, mio e della Gregoraci: Elisabetta pensa che tu ce l’abbia con lei. È sorpresa di non essere più nel cast…. Io per gentilezza l’ho subito chiamata e in mezz’ora le ho raccontato che non c’era mai stata in questo progetto. Tutto qui».

E lei, come ha reagito?

«Era mortificata, com’è giusto che fosse».

E la storia di Briatore, il suo ex marito di destra, com’ è venuta fuori?

«Non lo so. Nella mia telefonata la parola destra non è mai stata pronunciata. A me parlare di destra e sinistra nel 2020 sembra roba preistorica».

Briatore commentando il post della sua ex le ha dato del «Cogline arrogante».

«Ha offeso l’ortografia, non me».

Gregoraci è un personaggio poco digitale secondo lei?

«Ha tanti follower, quindi lo è. Non ho niente contro di lei, magari in futuro lavoreremo insieme, ma in questa storia non c’entro. Idem Amadeus ed Elena Capparelli. Di sicuro c’è qualcuno che ha preso in giro lei e me».

Chi?

«Non lo so».

Lucio Presta, l’agente di Amadeus, e Flavio Briatore sono amici – sono stati spesso fotografati insieme in Kenya – cosa può essere successo?

«Giuro, non ne ho idea. Non m’interessa, e temo che Elisabetta molto probabilmente commenterà anche queste mie parole. E pensare che a me è successo tante volte di non fare programmi sicuri. Il nostro lavoro è fatto così».

(Nella foto Nicola Savino)