Nell’adattamento televisivo della saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime, Diana Bishop (Teresa Palmer), storica dell’Università di Oxford, abita un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano al fianco degli umani.

Lei giovane accademica appassionata di alchimia, nonché strega che ha rinnegato la sua vera natura. Lui un affermato genetista che è anche un affascinante vampiro vecchio 1500 anni. Il loro amore impossibile e la missione che li accomuna metteranno a rischio la pace secolare stabilita tra le creature soprannaturali. In arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV A Discovery of the Witches – Il Manoscritto delle streghe, il fantasy drama a tinte gotiche targato Sky Original che esordirà domani dalle 21.15 e sarà disponibile on demand su Sky. Protagonisti Teresa Palmer e Matthew Goode.