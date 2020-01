Banijay Italia fa le cose in grande: su Amazon Prime Video in arrivo due produzioni con Tiziano Ferro e Carlo Cracco

Banijay Italia si accorda con Amazon Prime Video, inaugurando il 2020 con due importanti format: Ferro e Dinner Club.

Ferro

Ferro è un ritratto senza filtri di Tiziano Ferro, uno degli artisti più amati in Italia, che ne svela dettagli inediti della vita e della personalità. Non si propone di essere un’apologia, ma permette agli spettatori di scoprire aspetti poco noti sul privato, gli affetti, le passioni e il mestiere del cantautore di Latina. Un lavoro che racconta una personalità complessa, arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video a giugno 2020.

Dinner Club

Dinner Club non è il classico cooking show, ma un programma a metà strada tra un viaggio e una classica cena tra amici, un travelog culinario che ha come protagonista Chef Carlo Cracco. Ironia e avventura definiscono il tenore dell’idea, che permette allo spettatore di scoprire alcune delle meraviglie gastronomiche del mondo. Sono sei gli amici speciali, che accompagnano Cracco attraverso il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù e il Messico. Un cast composto da attori e comici tra cui Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. L’obiettivo dello Chef è trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare, imparando dai migliori cucinieri del pianeta, una perfetta cena a tema. Dinner Club sarà disponibile su Amazon Prime Video nel 2020.

Banijay Italia

Banijay Italia nasce dalla fusione di Magnolia e DryMedia. Alla guida della casa di produzione ci sono il CEO Fabrizio Ievolella, la Chief Production Officer Danila Battaglini, il Chief Creative Officer Fancesco Lauber e l’Head of Programmes Leopoldo Gasparotto. Banijay Italia conta su una ricca lista di titoli in produzione: L’Isola dei Famosi, il Collegio e Pechino Express; game-show quali L’Eredità, Guess My Age e Conto alla Rovescia, i migliori cooking

show come 4 Ristoranti, Pizza Hero e Cuochi d’Italia, i più famosi talent show come La Corrida fino alla commedia Cops – Una banda di poliziotti e allo show emotainment La Porta dei Sogni. Banijay Italia fa parte del portfolio italiano del gruppo Banijay guidato da Paolo Bassetti, che comprende Banijay Studios Italia, Nonpanic, Aurora Tv, Atlantis Film ed ITV Movie.

(nella foto Carlo Cracco e il team Banijay)