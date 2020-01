Oggi in edicola: Sabrina Salerno difende Amadeus

Sabrina Salerno: «Sto un passo indietro a mio marito»

Libero, pagina 16, di Alessandra Menzani.

Sabrina Salerno, la ragazza più sexy degli anni Ottanta, torna a Sanremo ventinove anni dopo Siamo donne, che cantò nel 1991 in coppia con Jo Squillo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha chiamato la cantante genovese sul palco la seconda sera (5 febbraio) e l’ultima (l’8) come presenza femminile insieme ad altre colleghe. Mamma di un ragazzo di 15 anni, moglie, 52 anni e ancora una grandissima voglia di divertirsi, Sabrina ha risposto di «Sì». Ovviamente.

Emozionata?

«No. Concentrata. L’emozione mi arriverà poco prima di scendere la scalinata e presentare. Adesso sono a Treviso immersa nella prova costumi».

Indosserà qualcosa che mette in mostra le forme?

«Sì, ma con eleganza senza esagerare. Non è facile vestirmi con le curve che ho».

Presenterà e canterà?

«Vista la mia carriera, impossibile che non canti. Ma sarà top secret. Non svelo nulla. Comunque Sanremo per me non è solo il Festival, ma è anche la mia gioventù, l’adolescenza: è stata la mia casa tanti anni e per me ha una valenza affettiva».

Cosa ricorda di quel 1991 quando andò a Sanremo in gara con Jo Squillo?

«Eravamo giovanissime e con la voglia di spaccare il mondo, controcorrente. Appena ha saputo che sarei andata a Sanremo, Jo mi ha scritto e mi ha detto di “spaccare”. Siamo ancora amiche. All’epoca pensavo che Siamo donne, “oltre le gambe c’è di più…”, fossero versi banali di una canzonetta invece, con il senno di poi, è anche oggi un tema per cui combattere».

In che senso?

«Guardi in politica, nel giornalismo, ovunque. Le donne fanno più fatica, i compensi sono inferiori. La donna che si fa valere sembra più aggressiva. Ma dobbiamo combattere».

Cosa pensa della frase incriminata di Amadeus su Francesca Sofia Novello che sta “un passo indietro”?

«Amadeus lo conosciamo, è una delle persone più amabili e rispettose che ci siano, così gentile. Voleva fare un complimento e c’è stato un immenso fraintendimento».

Se le dicessero che lei sta un passo indietro a suo marito?

«Mio marito è un imprenditore, quando fa le sue cose di lavoro, le presenta, s’interfaccia con i giornalisti… io sto un passo indietro. E lui idem con me, per le mie cose. Quell’espressione la traduco con “supporta”, “aiuta”, per me è un valore aggiunto. E lo dice una che non si fa mettere i piedi in testa. Io sono femminista. Non ho proprio capito perché hanno interpretato male quel “passo indietro».

(Nella foto Sabrina Salerno)