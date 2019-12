Cielo: in arrivo il basket NBA, si comincia la sera di Natale

La pallacanestro a stelle e strisce in chiaro per tutti

Il basket americano dell’NBA sbarca su Cielo. Al via il 25 dicembre, in diretta dagli Usa, con le sfide di cartello tra Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, alle ore 20.30, e tra Golden State Warriors e Houston Rockets, alle ore 23.00, concedendo a tutti gli appassionati un pretesto per allontanarsi dalle abbuffate natalizie.

Ma il vero regalo per gli appassionati di NBA è una nuova programmazione lunga tutta la stagione. Dal 29 dicembre Cielo dedica infatti un appuntamento settimanale al basket a stelle e strisce: ogni domenica alle ore 12.00, Cielo propone in differita gli incontri di cartello che infiammano gli appassionati della palla a spicchi d’Oltreoceano.

La programmazione si apre dunque la sera di Natale, alle ore 20.30, con la sfida tra Sixers e Bucks, due squadre che ben stanno figurando nella Eastern Conference, fin da oggi candidate a fare la voce grossa anche nella postseason. Da una parte i Philadelphia di Joel Embiid, dall’altra i Bucks, che hanno concluso la scorsa stagione con il miglior record stagionale con 60 vittorie a fronte di sole 22 sconfitte, con Giannis Antetokounmpo, stella greca ed MVP in carica.

A seguire, alle ore 23.00, nella Western Conference scendono sul parquet i vicecampioni dei Golden State Warriors, desiderosi di riscattare un deludente avvio di stagione, segnato dal grave infortunio di Stephen Curry, e gli Houston Rockets di James Harden, in corsa per un posto nei Playoff.

La programmazione continua poi domenica 29 dicembre alle ore 12.00, con l’incontro tra Indiana Pacers e Miami Heat.

(Nella foto il logo NBA)