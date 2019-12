Oggi in edicola: Andrea Scrosati nella Top 500 Manager di Variety

Il Messaggero, pagina 29.

Robert Iger, il ceo della Walt Disney, è al top della classifica Variety500, stilata dal celebre settimanale di spettacolo americano, che ha selezionato le persone influenti dell’industria dello spettacolo internazionale. Al secondo posto una donna, Shari Redstone, presidente di Viacom Cbs; al terzo Tyler Perry, fondatore dell’omonima società di produzione.

Tra gli italiani nella Variety500, spicca Andrea Scrosati già a capo di Sky Italia, in classifica per il terzo anno consecutivo: è Coo (Chief Operating Officer) di Fremantle dalla fine del 2018. Da quando è in Fremantle, scrive Variety, sta stringendo accordi come quello con il produttore di Catch 22 e True Detective, Richard Brown. La seconda serie di Paolo Sorrentino, The New Pope, prodotta da The Apartment Pictures e Wildside (entrambe del gruppo Fremantle), andrà in Italia su Sky Atlantic il 10 gennaio e negli Usa su Hbo il 13.

(Nella foto Andrea Scrosati)