Ascolti Tv analisi 12 settembre 2021: Gp di Monza e Scherzi a Parte ruggiscono. Samp-Inter: Sky meglio di Dazn (timbox e smart tv). US Open 222mila

Il film tv Sul tetto del mondo con parte docu, si ferma a 2,4 milioni. E così ha avuto nettamente la meglio il ritorno di Scherzi a parte su Canale5. Le prestazioni di Formula 1, Motomondiale, Europei Ciclismo, il calcio by Sky e quello by Dazn misurato da Auditel (smart tv, tmvisionbox e dt) in attesa della total audience di Nielsen del mercoledì.

Ascolti Tv Motori: alle 15 il Gp di Monza al 10,3% su Sky e al 16,8% su Tv8. Alle 14 la MotoGp su Sky al 4,1%. Tennis: Su Eurosport la finale degli Us Open a 222mila spettatori.

Delude Alessio Boni in versione Walter Bonatti, convince il cinismo naturale di Enrico Papi integrato nel format di Scherzi a parte. I telefilm di Rai2 salgono sul podio, in una serata in cui i film non convincono che frazioni marginali di platea. Mentre lo sport va forte ed ha un’offerta molto articolata nell’arco di tutta la giornata. Prima domenica a sostenuta competizione televisiva, se non altro tra le ammiraglie alla sera, e con una grande quantità di discipline agonistiche in bella mostra, da mane a notte, quella del 12 settembre.

In prime time

In prima serata il film tv Sul tetto del mondo -Walter Bonatti e Rossana Podestà, con insert docu, si è fermato a 2,4 milioni ed il 13,1%. E così ha avuto nettamente la meglio il ritorno di Scherzi a parte su Canale5. La trasmissione di culto, affidata a Enrico Papi, scherzando su Orietta Berti, Manuela Arcuri, Gianfranco Vissani, Antonella Elia, Andrea Roncato, ha conquistato 3,5 milioni di spettatori e il 21,3% ed ha travolto la concorrenza. I precedenti? Venerdì 9 novembre del 2018 la trasmissione aveva avuto 3,784 milioni di spettatori e il 20,3%.

Unica altra proposta a superare quota un milione sono stati i telefilm crime di Rai2, a quota 1,1 milioni con Ncis Los Angeles (5,5%) e Ncis New Orleans (6,1%). Molto male hanno fatto quasi tutti gli altri: su Rete4 Come un uragano, con Diane Lane e Richard Gere, riscuotendo 686mila spettatori e il 3,8%, ha fatto meglio del film in prima tv su Rai3, Martin Eden, con Luca Marinelli, a 671mila spettatori e il 3,7%. Più staccati sono arrivate le altre trasmissioni principali: su Italia1 Pressing ha conquistato 467mila spettatori e 3,3%; su Tv8 MasterChef 10 è stato visto da 504mila spettatori con il 3% ed ha fatto meglio di Atlantide, sull’Afghanistan, che ha avuto 348mila spettatori e il 2,6%.

In day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,065 milioni e 20,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3 milioni di spettatori con uno share del 14,8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 840mila spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Sapiens File a 805mila spettatori e 4,1%. Su Rete4 Controcorrente 1,032 milioni e 5,2% nella prima parte e 1,016 milioni di spettatori e 5% nella seconda parte. Su La7 Meraviglie senza tempo ha interessato 466mila spettatori e 2,3%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,339 milioni di spettatori e 18,1% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,477 milioni di spettatori e 22,3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,3 milioni di spettatori e 10,4% mentre Caduta Libera ha avuto 1,9 milioni di spettatori e 12,6%. Su Rai3 TGR 2,157 milioni di spettatori con il 13,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Weekend 19% e 20%, A Sua Immagine 17,4%, Santa Messa 18,6%. Su Canale5 Tg5 Mattina 20,8% e Santa Messa 15,7%. Su Rai3 Agorà weekend 4,6% di share. Su La7 Omnibus 3%. A mezzogiorno. Su Canale 5 Melaverde 11,8% e 15,4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,9%. Su La7 L’Aria che Tira Il diario 0,7%. Al pomeriggio.Su Rai1 Il Meglio di Da Noi… A ruota Libera 9,8%, Seat Music Awards 12,6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 13,2%, Beautiful 13,2%, Una Vita 12%, Tre all’improvviso 8,1%. Su Rai3 Kilimangiaro Collection 6,1%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 4,4%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha raccolto l’11,5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista dal 7,6%. Su Italia1 E-Planet 6% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è stato visto dal 2,9%. Su Rete 4 La pelle che abito 3%. News delle 20. Tg1 a 4,528 milioni e 25%; Tg5 a 3,154 milioni e 17,1%; TgLa7 a 690mila e 3,8%.

Tutte le prestazioni dello sport. Calcio, Formula 1, MotoGp, Europei Ciclismo, Europei volley maschile, tennis

Su Rai2 i Campionati Europei di Ciclismo hanno avuto 732mila spettatori con il 5,4%. Su Rai3 l’ottavo di finale Italia-Lettonia valevole per gli Europei di pallavolo maschile ha raccolto 733mila spettatori ed il 5,8%. Motori: la Motgp con la gara d’Aragona vinta da Francesco Bagnaia dopo strenua lotta con Marc Marquez, ha avuto live su Sky 592mila spettatori con il 5,3%, in differita alle 20.30 su Tv8 736mila spettatori ed il 3,7% di share.

Su Tv8 Moto3 a 523mila e 4,3%; Moto2 a 400mila e 2,8%. La Formula 1 da Monza, vinta da Daniel Ricciardo, con l’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton a caratterizzarne lo svolgimento, ha avuto 2,270 milioni ed il 16,8% live su Tv8 e 1,4 milioni e 10,3% live su Sky. L’anno scorso la gara vinta da Pierre Gasly aveva avuto 1,8 milioni di spettatori per la diretta su Tv8 e 1,1 milioni sui canali Sky, per uno share complessivo del 22.8%, facendo segnare il peggiore risultato degli ultimi anni. Nel 2019 però, la gara vinta da Charles Leclerc e la Ferrari era stata seguita da 6 milioni di spettatori, 4,1 su Tv8 e 1,9 milioni su Sky Italia, per una quota d’ascolto totale del 39,1%.

Serie A. All’ora di pranzo, trasmessa in condivisione da Sky e Dazn, Sampdoria-Inter ha avuto 718 mila spettatori e 5,1% (772mila spettatori ed il 5,4% al netto intervallo) su Sky e 346mila spettatori ed il 2,44% su DAZN, per la quota misurata dai meter della ricerca ufficiale (smart tv, timvisionbox e digitale terrestre). Su Dazn by Auditel, inoltre, alla sera Roma-Sassuolo 547mila e 2,74%. Alle 18.00 Milan-Lazio a 655mila e 5%.

Su Eurosport, inoltre, alla sera tardi, la finale degli Us Open, con Danil Medvedev che ha battuto Novak Djoikovic, ha riscosso 222mila spettatori.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince Tv8 su Cielo

Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 504mila spettatori con il 3%. Su Cielo La Iena 402mila e 2,1%. Su Rai Movie I Tre Moschettieri 395mila spettatori e 2,1%. Su Iris We were soldiers a 357mila e 2,1%. Sul Nove Corpi da reato 328mila spettatori e 1,9%. Su Rai4 Mistero a Crocked House 283mila spettatori con 1,5%.

Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 257mila spettatori e l’1,3%. Su La5 Quando amore arriva in città 241mila spettatori con l’1,25%. Su Cine34 Ricky & Barabba a 231mila e 1,12%. Sul 20 Masterminds 227mila spettatori con l’1,2%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo a 176mila e 0,92%. Su Rai Premium La giovane Miss Fisher a 152mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della Formula1)