Ascolti tv analisi 20 settembre: D’Urso sfodera l’argenteria (Asia e Lou) ma cala. Amadeus domina con gli ignoti famosi, bene la Juve

Vince facile la tv pubblica: su Rai1 Speciale I Soliti Ignoti a 16,4% e 3,365 milioni e su Canale 5 Live Non è la D'Urso in calo al 13,2% e 1,8 milioni nonostante i tantissimi ospiti. Sul podio la Juventus su Sky, davanti al film di Italia1. In day time la MotoGp ammoscia la prima parte di Domenica In, Fialdini batte D'Urso, di notte volano Caressa e Piccinini.

Al pomeriggio Venier al 14% e 17,2%, poi l a Fialdini al 14% con la D’Urso al 13,8%. La MotoGp all’11,7% su Tv8 e al 5,4% su Sky.

La MotoGp ha ammainato il tricolore quasi subito (sono caduti prima Valentino Rossi e poi, mentre era in testa, Pecco Bagnaia) ed i riflessi sugli ascolti si sono subiti visti. Sette giorni prima la gara del mondiale della massima categoria, sempre da Misano, conclusasi con la doppietta italiana (Franco Morbidelli vittorioso, Francesco Bagnaia secondo e Valentino Rossi quarto) aveva conseguito 2,4 milioni di spettatori e 15,44% di share, con un bilancio pay su Sky di ulteriori 1,050 milioni di spettatori e il 6,8%. Ieri la gara terminata con tre spagnoli sul podio ha fatto molto peggio: ha conseguito 1,8 milioni di spettatori e 11,73% di share su Tv8 e 840mila e 5,4% su Sky, battendo comunque le trasmissioni di Rai1 e Canale 5 nel periodo in sovrapposizione. Lo sport su Sky è stato protagonista anche in prima serata, conquistando il terzo posto assoluto nella graduatoria degli ascolti. Ma andiamo per ordine.

La graduatoria dei migliori. Amadeus stronca D’Urso

Su Rai1 – domenica 20 settembre – con avvio alle 20.41 lo Speciale I Soliti Ignoti, con Amadeus alla guida e alcuni vip tra gli ignoti, ha riscosso 3,365 milioni di spettatori ed il 16,4% rimanendo sempre in testa.

Il game show ha perso il confronto con una puntata clamorosamente ricca e articolata, ‘alta’ e ovviamente, soprattutto, molto bassa di Live Non è la D’Urso. Tra gli ospiti un capitolo chiave è stato quello dedicato ad Asia Argento e alla figlia Anna Lou Castoldi, ma poi sono stati intensi anche i ‘processi’ a Flavia Vento e, in contumacia, a Patrizia de Blank.

A 2 milioni e oltre il 14% con l’esordio, ieri su su Canale 5 il programma è calato a 1,8 milioni e 13,2%, nonostante un vero esercito di convitati: tra gli altri Malena, Daniela Martani, Daniele Interrante, Vladimir Luxuria, Riccardo Signoretti, Alba Parietti, Vittorio Sgarbi, Taylor Mega, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Eliana Michelazzo, Gianluigi Nuzzi, Antonella Boralevi, Sarah Viola, Karima Moual, Cristina D’Avena, Daniela Del Secco D’Aragona, Eleonora Giorgi, Giovanni Ciacci , Alessandro Cecchi Paone. Non ha funzionato l’avvio sul body shaming e neanche la parte con Flavia Vento. Il picco del programma è arrivato in avvio, a 2,4 milioni, ma poi non c’è stata alcuna escalation, anzi, Canale 5 è passata in testa solo quando dopo le 23.30 è terminato solo speciale di Amadeus su Rai1. Il picco di share è arrivato in chiusura di trasmissione a notte fonda, al 25%.

Sul terzo gradino del podio si installato l’esordio della Juventus in campionato, in onda su Sky, e capace di raggiungere quota 1,7 milioni e 8% con la tripletta della squadra di Andrea Pirlo rifilata alla Sampdoria. Con i maschi sul football, dietro è arrivata comunque Italia 1 con La Mummia (1,238 milioni di spettatori e 6,3% di share), di poco davanti ai telefilm di Rai2 (Hawaii Five-0 a 1,173 milioni e 5,2% di share e Ncis New Orleans a 1,086 milioni di spettatori e il 5%), nonché alla puntata di Presa Diretta (1,058 milioni di spettatori e il 5,4%) collocata alla domenica causa elezioni (stasera su Rai3 andrà in onda uno speciale post elettorale).

In coda, accesa dalle moto, Tv8 è andata forte con Masterchef Italia, a quota 659mila spettatori con il 3,6%, che ha battuto sia Rete 4 (The Water Diviner, 652mila e il 3,4%), che La7 (Atlantide- Anatomia di un dittatore a 454mila spettatori e il 2,4%).

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 12,9% di share nella presentazione, 17,6% nella prima parte e 20,7% nella seconda; Paesi che vai al 16,4%, A Sua Immagine 15,8% e la Santa Messa 19,1%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 16,8%, la Santa Messa al 10,6%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 18,8% e Linea Verde 19,9%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 7,8% e Melaverde 13,5% di share.

In access. Su Canale5 Paperissima Sprint a 2,854 milioni di spettatori con uno share del 12,8%. Su Italia1 CSI a 912mila spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Sapiens Doc a 974mila spettatori e 4,5%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,130 milioni di spettatori (5,25%).

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena a 2,5 milioni di spettatori e 18,1% e 3,733milioni di spettatori con il 22,1%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 1,653 milioni di spettatori e 12,2% e 2,347 milioni di spettatori con il 14,5%.

In day time. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In ha riscosso il 14% ed il 17,2% di share, Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota libera ha avuto il 14% di share. Su Canale 5, senza competere con la Venier e perdendo nella contrapposizione con la Fialdini, Barbara D’Urso ha trasmesso Domenica Live per il 13,8% della platea.

Interessante anche la sfida dei commenti del calcio di seconda serata, alla fine risultata equilibrata: La domenica sportiva ha riscosso 795mila spettatori ed il 5,6% e su Italia 1 Pressing Serie A ha conseguito 510mila spettatori con il 6,32%. Su Sky, inoltre, SkyCalcio Club, con Sandro Piccinini nel salotto tecnico di Fabio Caressa ha avuto 787mila spettatori ed il 4,56%.

Emanuele Bruno

(nella foto i Castoldi/Argento).

.