Cura dimagrante a Sky. In parte voluta, in parte no

Sky canella altri otto canali

ItaliaOggi, pagina 20, di Claudio Plazzotta.

Giovedì 7 maggio Sky cinema proporrà per tutti i suoi abbonati Parasite, il film che appena tre mesi fa ha sbancato agli Oscar vincendo quattro statuette. Iniziativa lodevole per un gruppo televisivo che, come tutti gli altri, sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia, cominciata in Italia il 31 luglio 2003: lo sport mondiale è fermo da due mesi e lo stop andrà avanti ancora parecchio, gli ascolti dei canali sportivi della piattaforma Sky guidata dall’a.d. Maximo Ibarra si stanno ovviamente azzerando, la raccolta pubblicitaria è in forte calo, fioccano le disdette agli abbonamenti per i pacchetti sport e calcio e, in questo marasma, si deve pure lottare con la Lega Calcio per capire che fine faranno il campionato di calcio e i 445 milioni di euro complessivi che Sky, nella gran parte, e poi Dazn e Img, devono ancora versare ai club per i diritti tv della stagione 2019-20. Guardando anche a quanto accade all’estero, sembrano esserci spiragli per una ripresa, con l’ok agli allenamenti facoltativi individuali dei calciatori e i match di Serie A che potrebbero tornare da metà giugno a porte chiuse.

Naturale che in una situazione del genere si cerchi, intanto, di ridurre al minimo gli impatti della crisi tagliando dove si può: tra il 10 e il 2 maggio, ad esempio, la piattaforma Sky ha cancellato otto canali di editori terzi, dopo i sette che aveva già chiuso nella seconda metà del 2019, e dopo lo stop delle pubblicazioni della guida tv cartacea Sky Life, dall’aprile 2020.

Canali tematici chiusi

Nell’ultimo colpo di ramazza, tra il 1° e il 2 maggio dal bouquet dei canali sportivi è sparito Bike Channel. Il brand, controllato dal gruppo Reteconomy di Franco Cappello, era in crisi da tempo e già nel luglio 2019 era sparito dal radar di Sky per alcuni giorni.

Il gruppo Viacom Italia, invece, si vede chiusi il canale per ragazzini TeenNick e i due canali musicali Mtv Hits ed Mtv Rocks, anche se i contenuti di tutti e tre verranno recuperati all’interno dei palinsesti degli altri canali televisivi che Viacom edita su Sky (Nickelodeon, Comedy Central ed Mtv, tutti in esclusiva): «Dal 2 maggio i canali TeenNick, Mtv Hits e Mtv Rocks non sono più visibili su Sky, perché la licenza dei diritti su tali canali è scaduta. Nei prossimi mesi i principali contenuti di TeenNick saranno visibili sul canale Nickelodeon. Inoltre», spiegano da Viacom, «molti dei contenuti di TeenNick saranno disponibili on demand assieme a quelli di Nickelodeon. I principali contenuti delle selezioni musicali, andranno ad arricchire l’offerta lineare e on demand di Mtv Music (canale Sky 704) in un’ottica di potenziamento di questi e di semplificazione dell’offerta in favore degli spettatori».