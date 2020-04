Netflix ha 4,6 milioni di abbonati in Italia: “Diventeranno 7 entro il 2025”

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: in un anno clienti raddoppiati. E Disney+ è in marcia verso quota 6 milioni. Molte le famiglie che hanno scelto di avere entrambe le piattaforme.

Streaming, 2020 al raddoppio

ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi.

Il coronavirus sarà un acceleratore per gli abbonamenti ai servizi di video streaming in Europa Occidentale: secondo lo studio di Digital tv Research rilasciato ieri, già quest’anno la crescita dovrebbe essere del 50%, complice il lockdown e il lancio di Disney+ in molti paesi dell’area, mentre nel 2025 gli abbonati Svod (subscription video on demand) arriveranno ai 197 milioni, ancora un incremento del 49,8% in cinque anni, con un tasso annuale dell’8,4%.

Ma i numeri, secondo il rapporto, saranno importanti anche per l’Italia: «Dopo una partenza lenta», spiega Simon Murray, principal analyst di Digital tv research, «ci attendiamo una crescita futura forte. Si passerà dai 12 milioni di abbonamenti svod alla fine del 2020 ai 21 milioni nel 2025. Prevediamo che Netflix avrà 7 milioni di abbonati italiani entro il 2025 a partire dai 4,6 milioni del 2020, raddoppiati dal 2019, con Disney+ che arriverà ai 6 milioni». A novembre 2019 lo stesso fondatore di Netflix, Reed Hastings, aveva detto che nel nostro paese il servizio aveva superato i 2 milioni di abbonati e questo, se lo studio inglese si rivelerà fondato, dovrebbe essere un anno record.

Gli altri player

Anche nella Penisola si potrebbe ripetere insomma lo schema del resto dei maggiori paesi europei, con Disney+ destinato a insidiare Netflix per numero di utenti, sebbene spesso i due abbonamenti andranno a braccetto nella stessa casa. Quest’anno il nuovo servizio di streaming non avrà ancora raggiunto il suo massimo, lasciando ad Amazon Prime Video il secondo posto dietro la società di Hastings. Fra cinque anni, invece, a fronte dei 67.7 milioni di abbonati paganti di Netflix (+24,7% ovvero +4,5% all’anno), Disney+ ne avrà 57,5 milioni, un incremento fuori dal comune, di oltre il 135,5% in cinque anni, se questo modello di previsione si rivelerà fondato, quasi il 19% all’anno. Un «impatto forte e immediato», dato dalla potenza del marchio, dal prezzo basso e da un catalogo di contenuti di grande impatto.

(Nell’immagine il logo Netflix)