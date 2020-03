#iorestoacasa: i canali Viacom dedicati ai più piccoli propongono un palinsesto per sopportare il periodo

I canali ricordano il loro hashtag del periodo: #iorestoacasa

L’area kids & family di ViacomCBS sostiene la campagna #iorestoacasa e propone una programmazione adatta ai bambini più piccoli che cercano stimoli e ai ragazzi che hanno bisogno di svago tra una lezione telematica e l’altra.

La programmazione

La colazione su NickJr (Sky 603) è con agli amici a quattro zampe, i Paw Patrol. La mattina tocca ai Bubble Guppies che spiegano alcune semplici nozioni di scienza, matematica e l’alfabetizzazione attraverso le storie di Gil, Molly e della regina del dramma Deema. Gli ingredienti del pomeriggio sono azione e avventura con la squadra dei Top Wing, dalle 16.30 si torna a giocare con i cuccioli di Paw Patrol e, sempre in loro compagnia, ci aspetta un avventuroso fine di serata che prevede un doppio episodio dalle 19.00. Nel weekend dalle 7 alle 10, sempre su NickJr, va in onda la maratona di Ryder e i suoi cuccioli e dei Paw Patrol.

Nickelodeon è il canale dedicato al target scolare. In questo periodo in cui i ragazzi devono studiare da soli o in via telematica con i loro insegnanti, la rete propone momenti di svago. La mattina a casa parte con le avventure “incasinate” della famiglia di A Casa dei Loud, la serie animata che si propone di trasmettere il valore della diversità. Il pomeriggio è all’insegna delle live action con le avventure dei protagonisti dei Thundermans, Game Shakers e Henry Danger, quest’ultimo protagonista pure dei weekend con una maratona speciale dalle ore 8 alle 9.30.

Su Super! (canale 47 del dtt e 625 di Sky) la programmazione della mattina è dedicata ai più piccoli con la serie animata Team Jay, la zebra divertente che adora il calcio e condivide questa passione con i suoi piccoli amici: Matteo e Cami.

Il compleanno di Super!

Mercoledì 18 marzo Super! festeggerà il suo ottavo compleanno regalando una giornata di sorprese: alle 14.10 l’episodio finale della seconda stagione di Kally’s Mashup, alle 15.05 andrà in onda l’episodio speciale di un’ora della serie animata Ladybug e Chat Noir, Miraculous “Il giorno degli eroi”. In serata alle 21.40 sono previsti due speciali di 30 minuti ciascuno sempre di Kally’s Mashup, intitolati “In concerto”. Inoltre, dal 20 marzo ogni venerdì alle ore 20.00 parte LET’S MOVIE. Una ricca programmazione di film, tra cui: La gang del bosco, Addams Family 2, Madagascar 3. E ancora, dal 29 marzo alle 16.30 arrivano gli imperdibili Miraculous Day con i primi 5 episodi della terza e stagione di Miraculous con l’amata Lady Bug.

(nella foto un programma Nickelodeon)