Ascolti Tv analisi 14 ottobre 2021: Bocci tocca il 20%, la star di Ilary è Syria (12,7%). Formigli controlla la rimonta di Del Debbio. Shaun batte i medici di Chicago

Su Rai1 vince facile "Fino all’ultimo battito", Canale 5 risale dal 10% al 12,7% con la finale di "Star in the star". Ma la partita più calda era quella tra "Piazzapulita" e "Dritto e Rovescio", vinta ancora da La7 grazie al racconto dell’attualità oltre che al traino delle inchieste ‘nere’ di "Fanpage". Formigli vince di mezzo punto in sovrapposizione.

Ascolti tv vince Rai1, con la fiction che batte lo show imitativo

La fiction Rai (Fino all’ultimo battito), che sembra una fiction Mediaset, alle prese con l’ultima puntata di Star in the Star (ha vinto Syria, vestendo i panni di Loredana Bertè), programma flop di Canale 5 ispirato ai successi della tv pubblica, ieri in paradossale sfida virtuale in prima serata, giovedì 14 ottobre. Non nuova quella delle ammiraglie, con la fiction con Marco Bocci che ha fin qui sempre battuto lo show condotto da Ilary Blasi, e affatto inedita anche quella tra Paolo Del Debbio e Corrado Formigli. Nelle due settimane precedenti, infatti, ospitando Francesco Cancellato e l’inchiesta di Fanpage sul braccio milanese nero (e anzi nerissimo) di Fratelli d’Italia e Lega, Piazzapulita aveva battuto chiaramente Dritto e Rovescio. Stavolta la sfida ha affrontato anche il tema del rischio caos nella prima giornata – venerdì 15 – di obbligo Green pass. Ma tra le novità della griglia, è entrata in gara come variabile non irrilevante il ritorno della serie tv The Good Doctor su Rai2, alle prese con Chicago Med su Italia 1, mentre Rai3 ha proposto un’altra puntata dello show Lui è peggio di me. Ma partiamo dal confronto delle ammiraglie.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 Star in the star con Ilary Blasi alla conduzione e Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci in giuria, con la finale vinta da Syria, ha riscosso 2,057 milioni e 12,7% (1,9 milioni ed il 10,4% con la semifinale), in progresso rispetto alla semifinale. Su Rai Uno Fino all’ultimo battito, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino, ha avuto 3,955 milioni di spettatori ed il 20% (3,882 milioni di spettatori ed il 19,1% sette giorni prima), mantenendo quasi immutate le distanze.

Interessante la sfida tra i telefilm medical. Su Rai2 il rientro di The Good Doctor ha conseguito però solo 1,155 milioni di spettatori e il 4,9%. Trasmesso su Italia1, invece, Chicago Med ha avuto 881mila spettatori e il 5,1% di share, avendo la meglio sul secondo dei telefilm della seconda rete (The Resident a 613mila e 3,4%).

Ascolti tv t alk politici, sovrapposizione: La7 1,134 milioni e 6,95%, Rete4 1,064 milioni e 6,52%

Su La7 Piazzapulita avendo tra gli ospiti Romano Prodi, Giuseppe Provenzano, Guido Crosetto, Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli, Alessandro Sallusti, Alessandra Sardoni, Mattia Santori, Fabrizio Roncone, Beatrice Lorenzin, Barbara Lezzi, Umberto Carriera, Stefano Massini, Francesco Cancellato, Andrea Crisanti, Maurizio Orfini, ha riscosso 1,099 milioni di spettatori ed il 6,8% (aveva avuto 1,170 milioni di spettatori ed il 7,1% sette giorni prima). Su Rete4 Dritto e Rovescio con Giovanni Donzelli, Gianluigi Paragone, Alessandra Moretti, Andrea Ruggieri, Ignazio La Russa, Davide Faraone, Gennaro Migliore, Paolo Ferrero, Maria Giovanna Maglie, Francesco Borgonovo, Rita Dalla Chiesa, Giuseppe Cruciani, ha conquistato 1,064 milioni di spettatori ed il 6,5%, in rimonta rispetto a sette giorni prima (912mila spettatori con il 5,5% di share).

Molto vicine tra loro sono arrivate alcune delle altre proposte della frammentata offerta di ieri. Su Rai3 lo show Lui è peggio di me, è calato a 888mila spettatori con il 4,1% di share, che non è certo il risultato che ci si aspettava da un programma così ben costruito e confezionato. Su SkyUno i Bootcamp di X-Factor sono invece saliti di un decimale, a 765mila spettatori complessivi e il 2,9% su SkyUno. In coda più staccata, su Nove la nuova edizione de Il Contadino cerca moglie, con Gabriele Corsi alla conduzione, ha riscosso 391mila spettatori e 1,8% di share. Inoltre da registrare: Su Tv8 Cani sciolti a 474mila e 2,3%. Su RaiMovie Reazione a catena 373 mila e 1,7%. Su Iris Arma Letale 2 a 364mila e 1,7%. Su La5 ll diario privato di Bridget Jones 334mila e 1,5%. Su RaiPremium Rex a 326 mila e 1,4%. Su 20 Transformers a 293 mila e 1,5%. Su Rai4 Private Eyes 127mila e 0,6%.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,874 milioni di spettatori con il 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,945 milioni di spettatori con uno share del 16,6%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,177 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Che succede? a 1,150 milioni e 5,2%, Un Posto al Sole 1,636 milioni di spettatori e 6,9%. Su La7 Otto e mezzo a 1,777 milioni e 7,5% di share. Su Rete4 Stasera Italia a 1,266 milioni e 5,5% e 1,158 milioni di spettatori e 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post 1,020 milioni di spettatori e il 4,3% di share. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,749 milioni di spettatori e 19,6% e 4,242 milioni e 23,6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,151 milioni di spettatori e 15,7% mentre Caduta Libera ha avuto 3,4 milioni di spettatori e 19,5%. Su Rai3 TGR 3 milioni di spettatori con 15,7%. Al mattino, su Rai1 Uno Mattina 13,6% e 18,1%, Storie Italiane 16,3% e 15%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,4% e 16,6%. Su Rai2 Rai2 Social Club 3,6% di share. Su Rai3 Agorà 7,5% e 7,3%. Elisir 6,3%. La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break 3,5%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,7%. Su Canale 5 Forum 17,3%. Su Rai2 I fatti Vostri 6,7% e 7,7% di share. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,3%. Su La7 L’Aria che Tira 5% nella prima parte e 4% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 18,6%. La vita in Diretta 17,3% e 18,4%. Su Canale5 Beautiful 18,7%, Una Vita 19,4% di share, Uomini e donne 22,9% e 19,5% di share, Amici 18,7%, GFVIP al 18%, Love is in the air 16,7%, Pomeriggio 5 14% e 14,4%. Su Rai2 Ore 14 al 4,2%, Detto fatto 4,5%. Su Rai3 Geo 6,6% e 11,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 2,9%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,6% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 11,9%. Su Rai2 Anni20 1,8%. Su Rai3 Illuminate 3,9%. Su Italia1 IZombie 3,1% e 2,9%. Su Rete 4 Pensa in grande 4,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto Syria, campionessa di Star of the star )